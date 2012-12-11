کشف 26هزار نخ سیگار غیرمجاز در دیلم/ساخت چهار خانه عالم در عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران پلیس دیلم بیش از 26 هزار و 800 نخ سیگارت خارجی در روز گذشته در این شهرستان کشف و ضبط شد. ماموران پلیس مبارزه با قاچاق شهرستان دیلم در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به نام "الف" در خرید و فروش سیگار خارجی غیرمجاز فعالیت گسترده دارد بلافاصله وارد عمل شدند.

پلیس ضمن تشکیل اکیپ عملیاتی ویژه و هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیات هنگام کنترل خودروهای در حال عبور از ایستگاه شهید موسوی خودرو متهم را شناسایی و توقیف کردند. در بازرسی‌های به عمل آمده از خودرو مذکور تعداد 26 هزار نخ سیگار خارجی فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

خودرو توقیف و سیگارهای کشف شده به همراه متهم برای سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی انتقال داده شدند. این فرد قصد انتقال سیگارهای غیرمجاز را به استان خوزستان داشته است.

ثبت‌نام 100 هزار بوشهری در طرح پزشک خانواده



رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در راستای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده تاکنون بیش از 100 هزار نفر از جمعیت شهری این شهرستان نام نویسی کرده اند. جمعیت واجد شرایط طرح پزشک خانواده شهری در بوشهر 214 هزار نفر است که گام نخست اجرایی شدن آن مستلزم نام نویسی خانواده‌هاست.

دکتر سید حسن معینی یادآور شد: زمان آغاز طرح پزشک خانواده در استان بوشهر نیمه دوم امسال پیش بینی شده است که هم اینک آمادگی برای تحقق آن در شهرستان بوشهر وجود دارد. شتاب اجرای طرح پزشک خانواده در سطح کشور بالا بود اما اجرای این طرح در برخی از استان های کشور و مشاهده برخی مشکلات روند اجرای آن را کند کرد.

وی با اشاره به اینکه برای سرعت بخشی در نام نویسی خانواده ها توزیع فرم های مخصوص در مدارس بوشهر آغاز شده است یادآورشد: برای اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق شهری بوشهر 70 پزشک عمومی باید مشارکت کنند که تاکنون 61 پزشک آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده اند.

افتتاح سه واحد آموزشی طرح برکت در بوشهر



معاون مشارکت‌های اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان بوشهر با اشاره به افتتاح سه واحد آموزشی طرح برکت در بوشهر، گفت: این مدارس ابتدایی شامل مدرسه ابتدایی دو کلاسه در روستای کوهک بخش ریگ شهرستان گناوه، مدرسه سه کلاسه روستای منصوری جنوبی شهرستان تنگستان و مدرسه دو کلاسه روستای سمیعا شهر شبانکاره دشتستان هستند.

مالک موحدزاده افزود: این مدارس دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، پرورشی، محوطه سازی و دیوارکشی هستند. این فضاهای آموزشی در زیربنایی معادل دو هزار و 543 مترمربع فضای آموزشی و محوطه سازی احداث شده‌اند.

وی اظهار کرد: علاوه بر این پروژه‌ها دو پروژه دیگر شامل 12 کلاسه کوثر بوشهر و چهار کلاسه چاهگاه دشتی نیز توسط بنیاد برکت در استان در دست ساخت است که باید تا سال 92 مورد بهره برداری قرار گیرد. برای اجرای این پروژه‌ها هشت میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. تاکنون در قالب طرح برکت چهار پروژه در قالب 25 کلاس درس در تنگ فاریاب دشتستان، بنه اسماعیل دیلم، شهنیا بردخون و دیر استان بوشهر احداث شده است.

صدور 9500 سند مالکیت در شهرستان دشتی



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتی گفت: از سال 1379 صدور سند مالکیت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتی آغاز شد که تاکنون 9 هزار و 500 سند مالکیت در این شهرستان صادر شده است که از این تعداد پنج هزار و 527 فقر سند مالکیت در دولت‌های نهم و دهم صادر شده است.

حبیب نوروزپور اضافه کرد: در سال 91 تعداد 31 طرح هادی در روستاهای شهرستان دشتی اجرا می‌شود که در 12 روستای طرح بهسازی و مابقی نیز اجرای طرح هادی صورت می‌گیرد. در سال جاری 50 فقره زمین در روستاهای باغان، چاه گاه، سنا و عربی به روستائیان واگذار می‌شود که در روستای باغان تملک صورت گرفته و در روستاهای یاد شده نیز در حال انجام مراحل قانونی جهت تملک آن هستیم.

وی 652 فقره وام 12.5 میلیونی توسط بانک عامل، 322 فقره تسهیلات 20 میلیون تومانی توسط بانک مسکن برای روستا و شهرهای زیر 25 هزارنفری شهرهای شنبه و کاکی را یکی از فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دشتی عنوان کرد.

تصویب 10 طرح سرمایه‌گذاری در شهرستان تنگستان



معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار تنگستان گفت: 10 طرح سرمایه‌گذاری در کارگروه اشتغال و سرمایه‎گذاری شهرستان تنگستان تصویب شد که برای اجرا و بهره‎برداری از این تعداد طرح هفت هزار و 930 میلیارد ریال تصویب شده است.

پرویز شعبانی تصریح کرد: این طرح‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدها در بخش‎های کشاورزی از جمله مرغداری، پرواربندی، گلخانه‎ها و غیره است.

وی یادآور شد: اجرای طرح‎های متناسب با نیازها و ظرفیت‎های شهرستان تنگستان بی‎شک در رونق و شکوفایی و توسعه این شهرستان تاثیر بسزایی خواهد داشت ضمن این که روند توسعه استان را شتاب بیشتری می‎دهد.

چهار خانه عالم در عسلویه ساخته می‌شود



حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان از احداث چهار خانه عالم در عسلویه خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده و با اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای ساخت چهار واحد خانه عالم در عسلویه از مصوبه سفر مقام معظم رهبری در روستاهای بندو، خیارو، بیدخون و چاه مبارک جذب شده و عملیالت اجرایی در هفته آینده آغاز می‌شود.

در دیدار سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان و عبدالله کردی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان و مجری طرح خانه های عالم، برای تسریع در امر ساخت و ساز این پروژه برنامه ریزی مناسب انجام شد.

236پروژه مشاغل خانگی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد دیلم



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم اظهار داشت: یکی از اولویت‌های این نهاد ایجاد اشتغال با هدف توانمند سازی و خودکفایی خانواده ها است که از ابتدای سال تا کنون 236 پروژه برای دریافت تسهیلات خودکفایی و مشاغل خانگی تکمیل پرونده شده است.

سید وحید حسینی حقیقی عنوان کرد: از این تعداد 109 مورد آن آماده پرداخت شده است که پرونده های آماده پرداخت مربوط به بانک‌های مسکن، تجارت، کشاورزی و ملی و همچنین وام‌ها بین 50 تا 100 میلیون ریال هستند.

ساخت هفت خانه عالم در شهرستان دشتی



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی گفت: در دولت دهم هفت خانه عالم در روستاهای شهرستان دشتی با اعتبار سه هزار و 800 میلیون ریال احداث شد که تعدادی از آنها به اتمام رسیده و تعدادی نیز در دست احداث است.

حبیب نوروزپورادامه داد: خانه عالم روستاهای کلل، درازی و چاوشی به اتمام رسیده و تحویل داده شده است. خانه عالم روستاهای سنا و لاورشرقی هرکدام با 85 درصد پیشرفت فیزیکی و خانه عالم روستایی روستای زیارت ساحلی با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی خاطرنشان کرد: خانه عالم در روستای کردوان علیا با 100 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره‌برداری است. هرکدام از این خانه‌های عالم در زمینی به مساحت 200 متر و با زیربنای 85 متر احداث می‌شوند که اعتبار در نظر گرفته برای هر واحد از خانه‌ها 400 میلیون ریال است.