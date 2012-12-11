لوح تقدیر فرهاد دانشجو به رئیس دانشگاه آزاد رودهن اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح سه شنبه با حضور جمع کثیری از نخبگان، استادان و رؤسای واحدها و مناطق برگزار شد، علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن مورد تقدیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: امروزه حرکت عظیم علمی در کشور به دست پژوهشگران و نخبگان فرهیخته و با حمایت همه جانبه ی مسئولان و مدیران علمی و فرهنگی آغاز شده است.

فرهاد دانشجو افزود: بر همگان به ویژه جامعه علمی کشور است تا با همفکری و همیاری گسترده و کار گروهی بر اساس پژوهشهای نوین در دفاع از مواضع اصولی و انسانی و تقویت و اعتلای آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش کوشا بوده و برای کارآفرینی تلاش ارزنده به عمل آورند.

وی در پایان تصریح کرد: فرصت را مغتنم شمرده و به پاس قدردانی از زحمات ایرانبخش در مدیریت توانمند و حمایت از جوانان پژوهشگر برای تولید علم و نشر مقالات علمی پژوهشی برای حل مشکلات کشور این لوح تقدیر اهدا شود.

سامانه دیجیتال ظرفیت اطلاع رسانی را در دماوند افزایش می دهد

شهردار دماوند گفت: زیر پوشش قرار گرفتن دماوند به سامانه دیجیتال موجب شده است تا شهروندان از ظرفیتهای مطلوب اطلاع رسانی و نیز افزایش فرصتهای لازم در بخش اوقات فراغت برخوردار شوند.

مرتضی همتی با اشاره به برخی از مطالبات شهروندان در سطح شهر، افزود: با پیگیریهای صورت گرفته توسط مسئولان امر همچون فرماندار شهرستان، شهرداری و سازمان صدا و سیما، با فراهم سازی زیرساختهای لازم این شهر زیر پوشش سامانه دیجیتال قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این نهاد شهری با همکاری اعضای شورای شهر اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال به آماده سازی این سامانه اختصاص داده است، بیان کرد: هم اکنون بخشی از امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، آماده سازی مسیر راه دسترسی و... توسط این نهاد صورت گرفته است.

شهردار دماوند ادامه داد: مردم شهرستان دماوند مردمی معتقد، دینمدار و پایبند به اصول اعتقادی هستند که با راه اندازی این سامانه از برنامه‏‌ های مفید صدا و سیما بهره‌‏ مند می شوند.

وی عنوان کرد: هم‏ اکنون با راه‌‏ اندازی سامانه دیجیتال در دماوند مردم می ‏توانند با نصب دستگاه گیرنده دیجیتال علاوه بر 17 شبکه تلویزیونی از 18 شبکه رادیویی با بهترین کیفیت برخوردار شوند.

تأسیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

معاون پژوهشی واحد رودهن اظهار داشت: با تأسیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن موافقت شد.

مصطفی عبادی افزود: با موافقت مرتضی براری دبیر کمسیون انجمنهای علمی ایران، انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن تاسیس شد.

وی با اشاره به اهمیت این امر افزود: با این موافقت اصولی از سوی وزارت علوم و فناوری این مهم اولین بار و تنها در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن محقق شده است.