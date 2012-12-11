20 درصد ماموریت های اورژانس بابل تصادفی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدیان عصر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت بابل اظهار داشت: به دلیل کمبود آمبولانس و پایگاه، همه مأموریت‌ های اورژانش انجام نمی‌ شود چراکه امکانات ما جوابگوی نیاز شهرستان نیست.

وی از انجام 223 مأموریت اورژانس خبر داد و افزود: از 151 مورد مأموریت شهری گزارش شده در این شهرستان 31 مورد تصادفی بود.

محمدیان تصریح کرد: استفاده از کمربند، کلاه ایمنی، سرعت مجاز و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای رانندگان خودرو و موتور‌سیکلت امری ضروری بوده که در کاهش تصادفات نقش مهمی دارد.

مسئول اورژانس 115 بابل با اشاره به اینکه 28 درصد مأموریتها مربوط به تصادف بوده است، اظهار داشت: از این تعداد 72 مأموریت جاده‌ ای بوده که 32 مورد تصادفی گزارش شده است.



وی گفت: در این مأموریتها 140 مورد انتقال به بیمارستان، 58 مورد درمان سرپایی و 38 مورد مزاحمت تلفنی گزارش شده است.