مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران از باقرشهر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه شهردار باقرشهر، ریاست و اعضای شورای اسلامی باقرشهر، معاونین اداری مالی و اجرائی و برخی مدیران شهرداری منوچهر ثنائی موحد مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران را همراهی می کردند که از واحدهای اداری شهرداری باقرشهر بازدید به عمل آمد.

منوچهر ثنائی موحد سپس از پروژه های عمرانی شهرداری باقرشهر بازدید کرد، بازدید از ساختمان در حال احداث شهرداری باقرشهر واقع در بلوار غدیر، بوستان بانوان فدک و مجموعه ورزشی فدک و پروژه های شهری دیگر از جمله این پروژه بود.

گفتنی است، در این بازدید مدیران واحدهای شهرداری باقرشهر توضیحاتی در مورد عملکرد و دستاوردهای شهرداری و همچنین پروژه های در دست احداث به حاضرین ارائه کردند.

احداث دور برگردان روبروی پمپ بنزین قرچک

با انجام اصلاح هندسی میدان شهید ستاری یک دوربرگردان برای سهولت در رفت و آمد خودروها و نیز بازگشت به مسیر داخلی شهر بدون نیاز به دور زدن از میدان تعبیه شد.

احداث این دوربرگردان، کمک شایانی به کم شدن حجم ترافیک در محدوده پمپ بنزین حد فاصل ورودی تا میدان شهید ستاری کرده است.

رسیدگی به مشکلات شهروندان فرون آباد در دیدار با مدیر شهری

دیدار چهره به چهره شهروندان با شهردار فرون آباد برای رفع مشکلات معابر، تملک و تعیین تکلیف ملک و... در محل ساختمان شهرداری برگزار شد.

در این جلسه شهردار فرون آباد طی دیدار چهره به چهره به بررسی و رفع مشکلات 36 نفر از شهروندان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.

علی بندعلیان گفت: صحبت کردن و در جریان مشکلات مردم قرار گرفتن از اهمیت بسیاری برخوردار است و تحت هر شرایطی شهرداری این اقدام را ادامه خواهد داد.

گفتنی است، در این جلسه مشکلات شهروندان مربوط به بخشهای مختلف از جمله مسائل بازگشایی عرض معابر، تملک و تعیین تکلیف ملک، مسائل شهرسازی در زمینه‌ های درخواست صدور مجوز دیوارکشی، تغییر کاربری و موارد دیگر بوده است.

عملکرد یک ماهه آبان 1391 سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک

عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک در یک ماهه آبان؛ نصب بنرهای آیات قرآن در ایستگاههای سطح شهر، بازسازی و مخروط ریزی انتهای بلوار پوئینک " پنجشنبه بازار" برای تبدیل به پایانه اتوبوسرانی و راه اندازی و تعمیر اتوبوسهای بلا استفاده موجود در سازمان از جمله اقدامات این واحد بوده است.

گفتنی است، این سازمان روزانه از ساعت پنج صبح لغایت 22 شب به صورت تمام وقت به شهروندان قرچک خدمات رسانی می کند.