کشف 1321 کیلوگرم مواد مخدر/ دستگیری 11 عامل اصلی توزیع در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر اصلانی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد فرماندهی ویژه غرب استان تهران در شهریار برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای افتتاح و استقرار فرماندهی ویژه غرب استان تهران در شهرستان شهریار، برخورد با باندها و شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر از اولویتهای این ستاد بوده است، در حال حاضر نیز تمام تلاش ماموران نیروی انتظامی این حوزه بر انهدام باندهای مواد مخدر و دستگیری عوامل اصلی و سرشاخه های آنان است.

وی ادامه داد: در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی غرب استان تهران و پس از چهارماه تلاش و انجام عملیات اطلاعاتی و تحقیقاتی گسترده، طی بیست روز گذشته باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان شهریار متلاشی شد.

این مسئول عنوان کرد: باند مذکور در مناطق صباشهر و شاهدشهر شهرستان شهریار فعالیت داشتند و با استقرار در این مناطق، اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در نقاط مختلف استان تهران و حتی شهرستانهای دیگر می کردند که با تلاش ماموران نیروی انتظامی در فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، این باند منهدم و تمام اعضای آن دستگیر شدند.

کشف یک تن و 321 کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری 11 سرکرده اصلی باند قاچاق



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در پی انهدام این باند قاچاق، بیش از یک تن و 321 کیلوگرم مواد مخدر و تعداد 6 دستگاه خودروی سواری که در حمل و نقل و جا به جایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت، کشف و ضبط شد.

سرهنگ اصلانی در تشریح چگونگی دستگیری این متهمان، گفت: قاچاقچیان مذکور با تهیه مواد مخدر در مقادیر انبوه از سیستان و بلوچستان، این مواد را به شهرستان شهریار انتقال داده و با انبار این مواد در صباشهر و شاهد شهر، اقدام به فروش آنها به سایر خریداران و توزیع کنندگان عمده در سطح استان تهران می کردند.

قاچاق مواد مخدر تحت پوشش ضایعات فروشی



وی یادآور شد: این متهمان، مواد مخدر را تحت پوشش شغل ضایعات فروشی به نقاط مختلف منتقل می کردند و در پوشش ضایعات به دست خریداران عمده در استان تهران می رساندند.

این مسئول بیان کرد: در حدود بیست روز پیش، با انجام عملیاتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی نهایی ماموران نیروی انتظامی، مشخص شد که قاچاقچیان با تعیین محلی، قصد فروش مواد مخدر را دارند، و ماموران نیز با تحت تعقیب قرار دادن آنها، محل قرار را در محاصره خود درآورده و 11 نفر از اعضای این باند را در حین معامله، دستگیر کردند.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: در مرحله اول عملیات پلیس، دو نفر از اعضای صلی و سرکردگان این باند دستگیر شدند و بدنبال آن 9 نفردیگر از اعضا و خریداران عمده مواد مخدر در محل قرار دستگیر شدند.

ردپای محسوس همکاری مردم در توفیقات نیروی انتظامی



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به عدم اطلاع رسانی پلیس در زمان دستگیری متهمان، گفت: با توجه به اینکه یکی از اعضای اصلی باند، متواری بود، به علت حساسیت قضیه و لزوم انجام عملیات اطلاعاتی دقیق بمنظور دستگیری این فرد، پلیس اطلاع رسانی به رسانه ها را تا زمان دستگیری این فرد به تعویق انداخت.

وی افزود: در حال حاضر تمامی متهمان دستگیر شده اند و با تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی خواهند شد.

این مسئول در پایان ضمن تقدیر از همکاری و تعامل بسیار مثبت مردم با نیروی انتظامی، عنوان کرد: پلیس در دستیابی به هرگونه توفیقی در ارتقای سطح نظم و امنیت جامعه، مدیون همکاری و تعامل مردم است و در هر عملیات موفق نیروی انتظامی، ردپای مردم به طور محسوسی قابل مشاهده است.