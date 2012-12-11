افتتاح فرماندهی انتظامی ویژه در شهر پرند/یک کلانتری پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد پرند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلانی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان واقع در شهرستان شهریار برگزار شد، اظهار داشت: سردار دکتر اسماعیل احمدی مقدم با حضور در شهرستان شهریار و بازدید از ستاد فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، دستورات و مصوباتی جهت ارتقای شاخصهای امنیتی و انتظامی در محدوده غرب استان تهران صادر کردند.

وی ادامه داد: با قرارگیری این مصوبات در دستور کار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران و انجام برنامه ریزیها لازم، اقدامات اولیه برای تحقق این مصوبات صورت گرفت.

یک کلانتری پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد پرند نیست

این مسئول عنوان کرد: از جمله مصوبات بازدید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ستاد فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، ارتقای سطح انتظامی شهر پرند در شهرستان رباط کریم است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با توجه به اینکه با تحویل واحدهای مسکن مهر شهر پرند، اسکان متقاضیان در این منطقه شروع شده است و بنابر پیش بینیها تا پایان سال 92 جمعیت این منطقه به 300 الی 400 هزار نفر خواهد رسید، جمعیت رو به رشد شهر پرند نیازمند امکانات انتظامی بیشتری جهت برقراری امنیت است.

افتتاح فرماندهی انتظامی ویژه در شهر پرند

سرهنگ اصلانی افزود: از آنجا که یک کلانتری موجود در شهر پرند، پاسخگوی نیاز امنیتی این منطقه نیست، مصوب شده است که یک فرماندهی انتظامی ویژه در شهر پرند تاسیس شود.

این مسئول بیان کرد: این فرماندهی ویژه دارای تمام رده های تخصصی نیروی انتظامی شامل پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت و... است و مقرر شده است که در تابعیت فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم فعالیت کند.

استقرار پاسگاه مستقل راهور در شهر پرند جهت کاهش مشکلات ترافیکی



وی یادآور شد: همچنین با توجه به نیاز شهر پرند، احداث کلانتری دوم پرند و استقرار یک پاسگاه راهور مستقل در این شهر نیز از دیگر مصوبات بازدید فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ستاد فرماندهی ویژه غرب استان تهران است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران عنوان کرد: تاکنون تمامی موضوعات و مسائل ترافیکی شهر پرند، از سوی پلیس راهور پیگیری می شد که با استقرار و افتتاح پاسگاه راهور در این شهر، مسائل ترافیکی شهر پرند بطور مستقل اداره خواهد شد.

افتتاح سریع پروژه های انتظامی پرند در گرو همکاری مسئولان رباط کریم است



وی در خصوص زمان افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها، اظهار داشت: در صورت اختصاص امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای احداث این پروژه ها، از سوی مسئولان شهرستان رباط کریم، فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران در حال حاضر آمادگی کامل جهت افتتاح این اماکن را دارد.

این مسئول ادامه داد: طی جلسه اخیر با استاندار تهران و وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا پایان سالجاری، سه نقطه از شهر پرند برای استقرار فرماندهی انتظامی ویژه، پاسگاه راهور مستقل و کلانتری دوم شهر پرند در اختیار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گیرد.

سرهنگ اصلانی گفت: در صورت تامین نیازها از سوی مسئولان شهرستان، فرماندهی نیروی انتظامی غرب استان تهران در سریع ترین زمان ممکن در جهت افتتاح این اماکن اقدام خواهد کرد چراکه نیروی انتظامی همواره آماده خدمت رسانی به شهروندان است.