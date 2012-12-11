یتیم خوش شانس اردبیلی برنده‌ جایزه 100 میلیون ریالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یتیم از محل حساب افتتاحی حامی نیکوکار خود در یکی از بانکهای اردبیل برنده این جایزه میلیونی شده است.

حامی این یتیم سال پیش حمایتهای اولیه‌ خود را با افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه‌ در این بانک آغاز کرده بود و ماهانه مبلغی را برای تامین معاش به حساب یتیم تحت تکفل خود واریز می کرد.

بعد از گذشت مدتی کوتاه از افتتاح حساب به نام این یتیم 12 ساله، قرعه‌ جایزه‌ی 100 میلیون ریالی به نام این یتیم رقم خورد و خوشحالی این نوجوان یتیم را فراهم کرد.

این یتیم 12 ساله بعد از اطلاع از برنده شدن این جایزه حساب قرض الحسنه خود را به حساب پس انداز بلند مدت پنج ساله تبدیل کرد تا پس از رسیدن به سن قانونی علاوه بر اختصاص سود سپرده بتواند آن را برداشت کند.

گفتنی است هم اکنون چهار هزار و 54 یتیم تحت پوشش نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل قرار داشته و توسط 11 هزار و 840 نفر از حامیان حمایتهای مالی و معنوی می شوند.