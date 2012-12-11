فیلمنامه بر اساس کرامتی و فرخ نژاد نوشته شد/اکران دیجیتال موفق نیست

در بخش سوم گفتگو مهر با عوامل فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در ارتباط با انتخاب عوامل از زبان کارگردان، حضور مدیر فیلمبرداری و نقش آن، سینمای دیجیتال و پرداختن به تم اجتماعی در سینمای ایران صحبت شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای حجازی شما درباره انتخاب‌ها صحبت نمی کنید؟

حجازی:خیلی مهم است که انتخابها درست انجام شود. این فیلم نشان داد که خانم کرامتی تواناییهای بیشتری از آنچه که ما تاکنون دیده ایم دارند. شاید این بازی خوب وی تا حدی به من و طالب‌آبادی ارتباط داشته باشد. خانم کرامتی در "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در جایگاهی درستی قرار گرفتند. انتخاب آقای حاتمی کیا نیز شاید به نوعی با تعبیر یک انتخاب شیطنت آمیز همراه باشد اما کاملا درست وبه جا بوده است. حمید فرخ نژاد نیز همینطور. ما دو زوج دیگری را هم مدنظرمان بود. اما فیلمنامه بر اساس کرامتی و فرخ نژاد نوشته شده است.

ما از ابتدا یک طرح مفصلی داشتیم و وقتی به این زوج رسیدیم متن را بر اساس آنها آنها به نگارس در آوردیم. به هر حال آقای حاتمی کیا فیلم دیگری از من دیده بودند و "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" یک ریسک محسوب می شد. چون سبک کاری من در فیلم قبل چیز دیگری بود.

من با فیلمبردارهای مختلفی تاکنون کار کردم. با ارادتی که تمام آن دوستان دارم. اما با هومن بهمنش تجربه متفاوتی داشتم. به هر حال انتخاب مدیریت فیلمبرداری در هر فیلمی بسیار اهمیت دارد. این نکته هم باید عنوان کنم که این فیلم برای من کاملا یک کار گروهی تمام عیار بود و ما همه سر این کار مانند یک خانواده بودیم.

هومن بهمنش فقط یک مدیر فیلمبرداری نبود بلکه مثل یک هنرمند در پشت دوربین عمل می کند. وی در این فیلم پیشنهاد استفاده از لنزهایی داد که ما از این طریق به آدمها بیشتر نزدیک شویم که نتیجه بسیار خوبی را هم به همراه داشت. بهمنش کاملا فیلمنامه را متوجه شده و می داند که چه چیزی از کار می خواهد.



البته تمام عوامل اینگونه بودند. مدیر صدابرداری با توجه به اینکه فیلم دیالوگ محور بود به شکلی طراحی صدا را انجام داد که تمامی صداها به خوبی شنیده می شود. من این را زمانی که فیلم را دیدم به خوبی حس کردم. همه عوامل در این فیلم فراتر از تکنیک خودشان درباره هر سکانس تحلیل داشتند. در فیلم جدیدم هم همینطور است.



طالب آبادی: اطلاق کلمه مدیریت فیلمبرداری برای بهمنش کاملا درست است. او کاملا وارد عناصر درام می شود. این برای من خیلی جذابیت دارد.

شفیعی:تمامی عوامل وقتی خواسته فیلمساز را متوجه شوند و همه در آن جهت حرکت کنند خیلی مهم است. در این فیلم کاملا این اتفاق افتاده است. به نوعی همه فیلم را مال خود می دانند.



کرامتی: از این فرصت می خواهم استفاده کنم و بگویم. من یک مدیر برنامه ای دارم سمیرا علائی که در این فیلم وی جانشین مدیر تولید بودند و شرایط برای من خیلی خوب بود و این خوش شانسی من بود.



* شما به عنوان یکی از نسل های جدید مدیر فیلمبرداری در سینمای ایران تا کنون بسیار خوش درخشیدید. یکی از ویژگی‌های بارز شما نورپردازی‌های متفاوتی است که در آثار ارائه می‌کنید که این حتی می‌تواند کار شما را از دیگر هم‌نسلان شما متفاوت کند. این ویژگی در فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" به خوبی دیده شده است.



- بهمنش: برخی از فیلم های سینمایی فضایی ایجاد می شود که گویا یک کار است و می گوید من را انجام بده و برو. به طوریکه حتی وقتی فیلم تمام می شود فرصت پیگیری هم پیش نمی آید و یا اصلا نمی شود درباره وضعیت آن و مسائل لابراتوآری سوال کرد. انگار که باید از آن فیلم در کارنامه کاری هم فرار کرد.



به عقیده من "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" غیر از اینکه چنین فضایی را برای من نداشت. بلکه یک زمانی را یک زندگی کردم مثل خاطرات زندگی خصوصی خودم و این فیلم یک انگار یک خاطره خصوصی از زمانی از زندگی من است. این فیلم برای من یک بخشی از زندگیم بود. شاید در 16 فیلمی که من کار کردم فقط سه تا از میان آنها برای من اینگونه بودند. این فیلم یکی از بارز ترین آنها است.



اگر اتفاقی در این فیلم از جهت کار من افتاده به دلیل همراهی تمام گروه بوده است. اگرحجازی اجازه انجام ایده‌های من را نمی‌داد قطعا نتیجه اینگونه نمی شد. اگر بازی بازیگر، کارگردانی، متن فیلمنامه و.. در یک کار دیده نشود، قطعا نتیجه چیزی می شود که ارتباط را با مخاطب برقرار نمی کند.



خوشبختانه در این فیلم بازیگران به من اعتماد کردند. من در این فیلم ارتباط خوبی با فیلمنامه برقرار کردم و در اصل به نوعی متن را متوجه شدم. بخش زیادی از این موضوع به طالب آبادی بر می گردد. تجربه که با وی داشتم را با فیلمنامه نویسان دیگر نداشتم. من خیلی از فیلمنامه نویسان را سر کار هرگز ندیدم. من در تمام جلسات دورخوانی ها شرکت کردم. شاید فقط در دو فیلم فیلمنامه نویس را دیدم. در مابقی یا کارگردان فیلمنامه نویس بوده و یا اصلا حضور نداشتند.



طالب آبادی متن را دراماتورژی می کند. این به من کمک زیادی می کند. این به عقیده من حتی برای دانشجویان و علاقمندان به سینما جنبه آموزشی دارد. این شیوه در حال حاضر در سینما جواب می دهد. شیوه ای که به شکل دیگری فرهادی هم انجام می دهد. وی چون مولف است شاید کسی زیاد متوجه حضور فیلمنامه نویس نمی شود. ولی برای خود من همکاری با طالب آبادی در این کار یک تجربه خوبی بود. به طوری‌که من بعد از این حتما این موضوع در فیلم‌های دیگر از فیلمنامه نویس می خواهم.



من و حجازی شاید در این فیلم به طور 50 درصدی با هم همفکر شده بودیم اما در فیلم جدید وی کاملا این همکاری شکل گرفته است. اتفاقا در این کار جدید من خودم از تفاوت و رشد وی نسبت به فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" شگفتزده شدم. فکر نمی کردم بتواند تا این اندازه فاصله بگیرد. فکر می کنم در این فیلم وی درخشان بود و در کار جدید درخشان تر.



*در حال حاضر موضوع اکران دیجیتال در سینمای ایران مطرح شده است و شنیده می شود که حتی در جشنواره فجر امسال نیز قرار است فیلمها به صورت دیجیتال به نمایش در آید. این موضوع چقدر می تواند به شما کمک کند؟



بهمنش: من متاسفم از اینکه همیشه این موضوع با جبر وارد سینما شده است. حتی دوربین دیجیتال هم به همین شکل وارد سینمای ایران شد. به طوریکه حتی نسل قبل تر از من هم آن را قبول نمی کردند. حتی بازیگر و عوامل صحنه حجیم بودن دوربین برایشان مهم بود. ولی دیجیتال به زور وارد شد. اما حالا موضوع به اکران دیجیتال رسیده است که البته این موضوع هم به خاطر تحریم ومسائلی از این دست وارد می شود. من صد درصد از همین حالا به شما می گویم که اشتباه وارد می‌شود. مطمئنم خریدهایی که در این زمینه کردند اشتباه است و با شیوه خیلی بد این اتفاق می افتد. فکر میکنم تا پنج سال دیگر همه چیز دوباره به عقب بر می گردد. چون تا جایی که می دانم درباره این خریدها با افراد متخصص صحبت نشده است.



اما امیدوارم خیلی زودتر درست شود. اما از همین جا تاکید می کنم که قطعا آن کیفتی که باید داشته باشد روی پرده نخواهد افتاد. اما اگر این اتفاق بیافتد از پخش 35 خیلی بهتر است. اگر 35 فیلمبرداری کنیم و بعد اسکن و کار رنگ طوری انجام دهیم که درست روی پرده بیاید بازی بازیگر، طراحی، صدا و... بهتردیده خواهد شد.



* این یک امر کاملا تخصصی است. آیا اصناف مربوط به این حرفه اساسا طرف مشورت نبودند؟



بهمنش:من نمی دانم شاید سراغ همکاران من رفته باشند. چندین نفر از همکاران من مشاور فارابی هستند. اما در زمینه دیجیتال قاعدتا من یکی از آن افراد هستم.کلا هشت نفر هستیم که می توانیم در این زمینه صحبت کنیم. منظورم این نیست که حتما بیایند و از ما مشاوره بگیرند. چون ما زمان این کار را هم خیلی نداریم. اما منظورم این است که این اتفاق درست نیافتاده است. اما امیدوارم این حرکت به درستی آغاز شده باشد.



* فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" یکی از بهترین مصادیق برای پرداختن به موضوع خیانت و بحث زن و شوهری در سینمای ایران است که می تواند کمی مجادلات را کمرنگ کند. پرداختن به مقوله خیانت و جزئیات در روابط زن و شوهری با چه استانداردهای می تواند تبدیل به یک محصول بصری باشد که کمترین تنش را با خود به همراه داشته باشد.



- طالب آبادی: فیلمسازباید به واقعیت ها توجه کند و نکات مهم را پیدا و به معرض نمایش بگذارند. ذهن مخاطب را به چالش بکشند. رویکردها همه آدمها به یک تم قطعا یک شکل نیست.



هر شخصی می تواند از نگاه یک فیلم لذت نبرد و یا حتی با آن ارتباط برقرار نکند. اما قرار نیست درباره آن اثر صحبت هایی ارائه کند که دور از انصاف است.



کشور ما به طور کل کشور ملاحظه است. ما ملاحظات زیادی داریم و با این شرایط کار می کنیم. به هر حال یکسری حرف‌های جدی وجود دارد که باید گفته شود. اما اینکه چگونه این مباحث باید مطرح شود که به هیچ شخصی برنخورد اما همان حرف به خوبی بیان شود، موضوع مهمی است.



اما تمامی عوامل و حتی کسانی که به سینما لطف دارند انگار دست به دست هم می دهند تا این ملاحظات را مخدوش کنند و یا انگار دلسوزتر هستند. بیشتر این یک تفاوت یک ملاحظه بین افراد است. ما که نمی توانیم بخشی از سینما را عقیم کنیم. کارکرد سینما این است که باید آدمها صدای یکدیگر را گوش کنند و اگر قرار است همه به یک شکل فکر کنند که درست نیست.



تم خیانت در جشنواره فجر سال گذشته ناگهان خیلی گل درشت شد. کسانی که عنوان می کنند چرا فیلمسازان به این مقوله پرداخته اند. باید بروند و علل و عوامل این اتفاق را در جامعه جستجو کنند. ما در آین بازی آئینه هستیم. اگر خلی از این دوستان نگران هستند آئینه را نشکند، بلکه بروند ببیند آن طرف آئینه در جامعه چه خبر است.



* در زمان جشنواره فجر عنوان شد یکی از دلایل اینکه فیلم در بخش مسابقه حضور نداشته است، به تم موضوعی آن بر می گردد. حتی تا قبل از اکران اسم فیلم شما هم در لیست احتمالی آثار تحریمی نیز تا حدودی شنیده شد. "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"چه برگ برنده ای داشت که وارد این جریان نشد.



- بهمنش:من فکر میکنم ماخودمان این موضوع و پرداختن به تم خیانت در جشنواره سال گذشته را به زبانها انداختیم. در برنامه سینمایی که هر شب از تلویزیون پخش می شد، یکی از بچه های خود سینما این موضوع را در این برنامه پررنگ کرد.



شفیعی:مقصر این جریان ما نیستیم. در مرحله اول به عقیده من خود دوستان در ارشاد مقصر این موضوع هستند. اگر در سال 50 پروانه ساخت صادر می کنند. این دوستان متوجه نشدند که از این میان 15 فیلمنامه مربوط به تم خیانت است؟



فرض را بر این بگذاریم که این موضوع و پرداخت به تم خیانت در فیلم های سینمایی درست است. فردی که مدیریت این ماجرا را برعهده داشته خود وزارت ارشاد بوده است. چرا که مجوز ساخت این اثار را همین سازمان صادر کرده است. مگر می شود آنها متوجه این موضوع نشده باشند؟!



اگر در همین جشنواره از میان 50 فیلم، 40 اثر در گونه دفاع مقدس بود کسی می توانست عنوان کند که چرا ؟ آیا این جنجال دوباره اتفاق می افتاد؟ یا این سوال پیش می آید که شما جشنواره را برای دل خودتان می سازید یا برای مردم؟!



این که ما ژانرها و یا موضوعات را اختصاصی کنیم غلط است. وقتی فیلم های گونه دفاع مقدس را بیشتر فارابی یا حوزه هنری سفارش می دهند در نتیجه مخاطب هم کمتر به دیدن آنها می رود. در دنیا این ژانر همیشه پر رونق است و به نوعی به اقتصاد سینما کمک می کند. اما در کشور ما اینگونه نیست چون چند سازمان این ژانر را به خودشان اختصاص داده اند و معتقدند فیلم های جنگی باید با سلیقه آنها ساخته شود.



اگر تهیه کننده خصوصی بخواهد در مقوله دفاع مقدس حرفی برای گفتن داشته باشد یا جلوی او را می گیرند و یا به او پرو بال نمی دهند. این نمی شود که فیلمسازان مستقل فقط در مقوله اجتماعی فعالیت کنند و یا سازمانها و نهادها در ژانر دفاع مقدس و یا تم دینی فیلم بسازند. بیشتر این فیلم های سفارشی هم مخاطب ندارند و خود همان سازمان مخاطب اصلی آنها است.



بیشتر این فیلم های سفارشی بیشتر از 10 میلیون تومان تاکنون فروش نداشته است. اینکه از یک فیلمساز مستقل حمایت شود تا در حوزه آثار دینی فیلم بسازد کار مهمی است. چون بخش مستقل به فروش و اقتصاد و هم به موضوع اهمیت می دهد.



من درباره بنگاههای دولتی صحبت می کنم که بودجه دولتی در اختیار دارند. اما بیشتر این دوستان هنوز فهم درستی از سینما پیدا نکرده اند. چرا که به این باور نرسیده اند که باید درباره چنین موضوعاتی با فیلمسازان مستقل کار کنند و یا از آنها حمایت کنند.



دوستانی معتقدند که برخی از فیلمسازان به موضوع خیانت در فیلم های خود پرداخته اند حالا به جهت فروش و یا... آیا احساس نیاز مردم به ژانر اجتماعی و چنین موضوعاتی وجود ندارد؟



امسال مقام معظم رهبری عنوان کردند که سینما باید به مقوله سبک زندگی ایرانی و اسلامی بپردازد. این مقوله یعنی پرداختن به سینمای اجتماعی. نمایش دعوای زن و شوهر، مشکلات پدر با پسر، دختر با خانواده و یا مواردی از این قبیل در ژانر اجتماعی تعریف می شود.



اما این بنگاه‌های دولتی تاکنون به کدام یک از این موارد پرداخته بودند؟ در صورتی که نیاز روز جامعه است. درصورتی که قرار است حتی فیلم های تاریخی و یا مذهبی بسازیم باید در دل ان به موضوعات روز جامعه نیز توجه کنیم. مثل مجموعه تلویزیونی "مختار نامه".

ادامه دارد...

