رقابت ایران و عربستان در اوپک/ادعای توافق سری ایران و سودان

روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" با پرداختن به اجلاس اخیر اوپک(کشورهای صادر کننده نفت) دروین نوشت : رقابت ایران و عربستان در درون این سازمان سبب دو قطبی شدن بیشتر اعضای آن خواهد شد هرچند گفته می شود عراق هم که قصد دارد در آینده به عنوان رقیبی برای عربستان خودش را مطرح کند، به دنبال برنامه های خود در این سازمان است.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز " از تلاش آمریکا برای افزایش استقرار تجهیزات جدید روباتیک در خلیج فارس با هدف انفجار مین های دریایی کارگذاشته شده در منطقه از راه دور خبر داد و نوشت پس از این کار تعداد ناوهای مین روب این کشور در خلیج فارس کاهش خواهد یافت.

دیگر روزنامه آمریکایی یعنی " نیویورک پست " با پرداختن به رمزگشایی ایران از اطلاعات پهباد نشانده شده آمریکایی توسط ایران در سال گذشته نوشت : ایران قبلا هم اعلام کرده بود که اطلاعات این پهباد را بازیابی کرده است، اما این بار اعلام این خبر از طریق شبکه تلویزیونی رسمی ایران بیانگر این است که متخصصان ایرانی توانسته اند قفل رمزهای آن را هم بشکنند.

روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست " به نقل از شورشیان مخالف دولت سودان مدعی شد دولت سودان در حال دستیابی به یک توافق سری با ایران برای ساخت یک پایگاه نظامی در دریای سرخ است.