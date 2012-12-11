هیئت های ورزشی شهرستان باخرز ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان باخرز از آغاز ساماندهی 6 هیات ورزشی این شهرستان با برگزاری مجمع های انتخاب روسای این هیات ها خبر داد.

محمد اسماعیل صادق پور گفت: اولین مجمع انتخاب رییس هیات فوتبال شهرستان باخرز در هفته آینده در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این جلسه به منظور آغاز فعالیت این هیات در جهت ساماندهی و برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به فوتبال شهرستان باخرز انجام می شود.

صادق پور ادامه داد: تاکنون هیات های کشتی، کشتی با چوخه، والیبال و ورزش های روستایی عشایری با انتصاب سرپرستان این هیات ها فعالیت های اولیه خود را آغاز کرده اند که در هفته های آینده مجامع انتخاب روسای این هیات ها نیز برگزار خواهد شد.

نابسامانی محل تمرین تیم فوتسال فرش آرا موجب مصدومیت بازیکنان شد

سرمربی تیم فوتسال فرش آرا مشهد اظهار داشت: علیرغم نابسامانی محل تمرین با انگیزه پیروزی به شیراز می رویم تا جایگاهمان در جدول رقابت ها بهتر شود.

حمید بی غم که تیمش در یک بازی خانگی در مشهد با پیروزی 3 بر یک مقابل تیم راه ساری در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور 21 امتیازه شد و در رده پنجم جدول قرار گرفت، اظهار داشت: علیرغم برخی مشکلات در هفته جاری با انگیزه بالا برای پیروزی و صعود به رده سوم، جمعه 24 آذرماه به مصاف تیم ارژن فارس خواهیم رفت.

وی ضمن اشاره به نابسامانی محل تمرین تیمش در هفته جاری گفت: در هفته گذشته به دلیل انجام عملیات تعویض کفپوش سالن شهید بهشتی مشهد از محل تمرین مشخصی برخوردار نبودیم.

دومین دوره مسابقات بسکتبال چهارجانبه فرش مشهد برگزار می شود

سرمربی تیم بسکتبال فرش مشهد از برگزاری دومین دوره مسابقات چهارجانبه بسکتبال، نکوداشت مرحوم علی حمیدی به میزبانی این تیم خبر داد.

محمد غیاثی گفت: دومین دوره رقابت‌های بسکتبال چهارجانبه فرش مشهد نکوداشت مرحوم علی حمیدی از 28 تا 30 آذرماه با حضور تیم‌های بسکتبال جوانان ذوب آهن اصفهان، نیاوران تهران، فرش مشهد و تیم ملی نوجوانان کشور در سالن حمیدی مشهد برگزار می شود.

سرمربی تیم بسکتبال فرش مشهد در خصوص شرایط این تیم عنوان کرد: حدود چند سالی است که با سرمایه گذاری در سنین پایه و با بهره گیری از 60 بسکتبالیست رده های 12 تا 18 سال شرایط خوبی به جهت پشتوانه سازی بسکتبال استان فراهم کرده ایم.

حضور قدرتمند مدیار شرق در لیگ نیاز به همکاری هیات بسکتبال دارد

سرمربی تیم بسکتبال مدیار شرق مشهد اظهار داشت: برای حضور قدرتمندتر در بازی های لیگ نیاز به همکاری بیشتر هیات بسکتبال استان داریم.

جواد جعفری که تیم جوانش در هفته اول دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال کشور تنها با اختلاف یک گل با نتیجه 70 بر 71 از تیم آرارات تهران شکست خورد، گفت: بدست آوردن 50 ضربه پنالتی در این دیدار نشان از تلاش زیاد بازیکنان جوان تیم ما دارد.

وی ضمن اشاره به زمان اندک در نظر گرفته شده از سوی هیات بسکتبال خراسان رضوی برای تمرین این تیم گفت: هیات بسکتبال استان باید نگاه ویژه ای به جوانان با استعداد داشته و با همکاری بیشتری زمان کافی برای تمرین در اختیار تیم قرار دهد.

موفقیت 4 خراسانی در آزمون کلاس ارتقاء داوری بدمینتون

دبیر هیات بدمینتون خراسان رضوی از موفقیت 4 خراسانی در آزمون کلاس ارتقاء داوری بدمینتون کشور خبر داد.

مجید زرچی عنوان کرد: 4 داور بدمینتون استان هفته گذشته با حضور در کلاس ارتقاء داوری کشور که در استان قزوین برگزار شد توانستند اعتبار جامعه داوری استان را افزایش دهند. .

وی افزود: مرتضی تقی زاده، قاسم شاکری و کاظم طالبی که در کلاس داوری درجه A2 کشوری شرکت کرده بودند که موفق به اخذ مدرک داوری در این درجه شدند.

دبیر هیات بدمینتون خراسان رضوی ادامه داد: احسان حمیدی نیز با 29 سال سن توانست با موفقیت در آزمون های داوری با اخذ مدرک C1 کشوری به عنوان جوان ترین داور استان معرفی شود.