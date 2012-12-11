به گزارش خبرگزاری مهر، سنگنورد آتش‌نشان نیشابوری در مسابقات کشوری اهواز، جام زاگرس مقام اول را کسب کرد.

حمید توزنده‌جانی، آتش‌نشان نیشابوری در مسابقات کشوری جام زاگرس در بخش سرعت به مقام اول رسید.

این گزارش می‌افزاید: توزنده‌جانی، آتش‌نشان مذکور در این مسابقات دیوار 15 متری را در 68.6ثانیه طی کرد و رکورد قبلی خود و کشور را که 82.6 بود ارتقا داد.

در این مسابقات 12 تیم از تمام کشور شرکت داشتند که امید قنواتی از نفت امیدیه خوزستان و محمد‌حسام باقری از استان زنجان به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی برای دانش‌آموزان

کارشناس آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: کارگاه آموزشی کمک‌های اولیه در احیای قلبی ریوی و خفگی برای دانش‌آموزان دبیرستانی نیشابور برگزار شد.

علی اکبری افزود: دانش‌آموزان با احیای قلبی ریوی پایه، خارج کردن جسم خارجی از بدن بیماران و کمک‌های اولیه در اورژانس‌های طبی آشنا شدند.

وی هدف برگزاری این کارگاه آموزشی را رسیدن به شعار«هر ایرانی یک امدادگر» عنوان کرد.

برگزاری طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود علوم پزشکی نیشابور

سرپرست اداره مشاوره دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: طرح پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود این دانشکده برگزار می‌شود.

احمد شریف‌نژاد افزود: پرسش‌نامه سلامت عمومی(GHQ) با هدف غربالگری افراد سالم و بیمار تهیه شده است.

سرپرست اداره مشاوره دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور عنوان کرد: هدف این پرسش‌نامه دستیابی به تشخیصی خاص در سلسله مراتب بیماری‌های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین ناهنجاری و سلامت روانی است.

متهم به قتل نیشابوری پس از 19 سال به زندگی بازگشت

رئیس اداره زندان نیشابور گفت: رضایت اولیای دم پس از 19 سال متهم به قتل را به زندگی بازگرداند.

محمد‌رضا رجبی افزود: بسیاری از افراد ناخواسته و در شرایط پیش‌بینی نشده مرتکب جرم می‌شوند.

وی بیان داشت: در سال 1372، طی درگیری در جاده روستای محسن‌آباد- اردغش از توابع نیشابور و با مشارکت چهار نفر، فردی 65 ساله به نام(ر.ب) به قتل رسید که بررسی‌ها نشان داد قاتل، جوانی 15 ساله به نام(ع .ح) بوده است که به‌علت نبخشیدن اولیای دم و نیز ناتوانی از پرداخت دیه به مدت 19 سال در زندان تحمل حبس کرده است.

رجبی اضافه کرد: در آذرماه سال جاری و به‌دنبال ابراز ندامت قاتل، و شرایط خانوادگی او با تلاش واحد مددکاری و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و کمک مالی خیران، رضایت اولیای دم اخذ شد و زندانی آزاد شد.

گروه تواشیح کارکنان زندان نیشابور مقام دوم مسابقات قرآنی را کسب کرد

گروه هم‌خوانی و تواشیح فضل ابن شاذان کارکنان زندان نیشابور در مسابقات قرآنی این شهرستان مقام دوم را کسب کرد.

این مسابقات قرآنی در رشته‌های ابتهال، مدیحه‌سرایی، اذان و تواشیح از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار شد.

این گزارش می‌افزاید: گروه تواشیح فضل ابن شاذان در بین تیم‌های شرکت کننده با رای داوران مقام دوم مسابقات را کسب کرد که برترین‌های رشته‌های قرآنی این دوره به مسابقات استانی اواخر آذرماه که به میزبانی سبزوار برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند.