همکاری شهرک صنعتی مهریز با دانشگاه آزاد در زمینه امور پژوهشی ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بیک عصر امروز در نشست هفته پژوهش و فناوری با حضور مسئولان فرهنگی و روسای دانشگاه‌های شهرستان مهریز در فرمانداری به تشریح کلیاتی از هفته پژوهش و فناوری پرداخت و با بیان اینکه امسال نیز همچون سال های گذشته، 25 تا 30 آذرماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده اظهار داشت: مهمترین رویکرد ما در سال جاری، فعال کردن دستگاه‌ها موسسات و دانشگاه‌ها در هفته پژوهش است.

وی افزود: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد مهریز زیر نظر معاونت پژوهشی برای دستیابی به همکاری تنگاتنگ میان دانشگاه و بخشهای علمی و صنعت و به منظور نیل به اهداف بلند مدت در امر پژوهش و فن آوری و ساماندهی و برنامه ریزی اختراعات برتر و برپایی نمایشگاه­های تخصصی فناوری، پژوهشی و فن بازار در شهرک صنعتی مهریز تشکیل شده است.

بیک عنوان کرد: همکاری مدیریت شهرک صنعتی مهریز در رابطه با امر پژوهش با این واحد دانشگاهی ستودنی و قابل تقدیر است.

معاون فرماندار مهریز نیز در این نشست اظهار داشت: امروزه پژوهش نیاز اساسی هر جامعه ای است و با توجه به توسعه همه جانبه ایران اسلامی و تولیدات روزافزون علمی کشور، انجام پژوهش‌های علمی عمل به منویات مقام عظمای ولایت است.

محمد رستگاری افزود: اگر بخواهیم پویایی در زمینه ‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم باید در مسیر پژوهش گام برداریم و مسئولان باید بسترهای فعالیت‌های پژوهشی را در بین نسل امروز فراهم کنند و با ارائه امکانات نوجوانان و جوانان را تشویق و ترغیب به فعالیت‌های پژوهشی کنند.

سیدرضا آقایی، رئیس اداره ارشاد اسلامی مهریز نیز با بیان اینکه موضوع که رقابت در دنیای کنونی برای کسب قدرت علمی است گفت: امروزه دانش‌ محوری و توجه به علم ‌آموزی به‌ عنوان یک فاکتور تأثیرگذار برای کسب قدرت در جهان مطرح می‌شود، بنابراین باید به سمت ارتقاء سطح علمی کشور حرکت کنیم.

محسن زارع زاده، رئیس دانشگاه پیام نور مهریز نیز پژوهش را یکی از مهمترین نیازها برای دستیابی به پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و عنوان کرد: امروزه تنها می توان با تکیه بر فعالیت های پژوهشی سودمند، دانش علمی کشور را افزایش داد.

زارع زاده نقش پژوهش در توسعه ی همه‌جانبه پایدار را انکارناپذیر توصیف و ‌اقتدار علمی امروز ایران را مرهون فعالیت های برجسته پژوهشی برشمرد.

وی تصریح کرد: اکنون کشور ما در حوزه‌‌هایی موفقیت حاصل کرده که تاکنون تنها در اختیار کشورهای توسعه یافته بود و این موفقیت‌ها جز با تبدیل فکر جوانان به طرح و برنامه، مسیر نمی شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مهریز بر لزوم مشارکت همه دستگاه ‌ها و مراکز آموزشی شهرستان در برگزاری هرچه بهتر هفته پژوهش و فناوری تاکید کرد.

سید مصطفی طباطبایی، شهردار مهریز نیز گفت: شهرستان مهریز دارای استعدادها و ظرفیتهای بالقوه و درخشانی در زمینه پژوهش و ثبت اختراع است و این شهرستان ظرفیت‌های بسیار بالایی در امر پژوهش و فن آوری دارد که ما هنوز به همه این ظرفیت‌ها نرسیده‌ایم و باید کارها و تحقیقات زیادی را در بسیاری از زمینه‌ها انجام دهیم که هم نیاز صنعت و توسعه شهرستان است و هم برای کاهش هزینه‌ها ضرورت دارد.