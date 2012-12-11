فوتسال باید مستقل شود/ ترابیان نرفته، هست و حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در نشست هیات رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال که عصر امروز در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد، گفت: بحث فوتسال در کشور مدیون حمایت‌های باشگاه‌هاست که در حال حاضر در رنکینگ آسیا اول و در جهان هفتم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هم فوتسال ما در جایگاهی خوب قرار دارد با این تفاوت که رقیبان ما هم به خوبی سرمایه گذاری کرده‌ و هم به خوبی سرمایه جذب کرده‌اند.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که با بلاتر داشتیم، ایشان خبر داد فیفا می‌خواهد فوتسال را المپیکی کند تا در رقابتهای المپیک حضور داشته باشد و این اتفاق سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد. همه کار می‌کنند و من باید بگویم ژاپن و کره‌جنوبی ده برابر ما سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی اضافه کرد: من نظر ترابیان که همواره می‌گفت فوتسال باید مستقل شود، را صد در صد تائید می‌کنم و فوتسال واقعا باید مستقل شود، حتی به ترابیان گفتم فوتسال باید در یک ساختمان مستقل از فدراسیون باشد.

کفاشیان با اشاره به اینکه فوتسال در ایران جایگاه خوبی دارد، از ترابیان به خاطر زحمات چند ساله‌اش تشکر کرد و اظهار داشت: ترابیان مدیری سلامت و جدی بود و واقعا حقش نبود که اینقدر علیه اش هجمه کنند.

وی همچنین تصریح کرد: ترابیان باید خودش را نرفته بداند، ایشان هنوز هست و حضور دارد زیرا عضو کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیاست. باید ترابیان به ما همچنان کمک کند. ترابیان یکی از سرمایه های فوتسال کشور است.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: هیات رئیسه فدراسیون تصمیم گرفت این جابجایی اتفاق بیفتد و سیدرضا افتخاری که پیشینه ریاست اداره کل تربیت بدنی استان تهران، حضور در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و دبیرکلی فدراسیون فوتبال را دارد، به عنوان سرپرست کمیته فوتسال انتخاب شود. امیدواریم با همکاری ایشان و شما باشگاه‌های محترم، کار را پیش ببریم و در آینده پیشرفت کنیم.