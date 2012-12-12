حبیب الله لواء در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت واگذاری اراضی ملی یکی از شاخص های توسعه بخش کشاورزی به شمار می رود که در این خصوص برنامه هایی نیز در استان و شهرستان کرج طرح ریزی شده است.

وی یکی از این طرح ها را طراحی شهرک کشاورزی کرج اعلام کرد و گفت: 180 هکتار از زمین های ماهدشت کرج که جزو اراضی ملی به شمار می رود در اختیار ستاد توسعه بخش کشاورزی قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد: در این شهرک مجتمع دامپروری طرح ریزی شده است که در مرحله جانمایی و استقرار واحدها قرار دارد.

لواء افزود: آب مورد نیاز این شهرکت 30 لیتر بر ثاینه است که 11 لیتر بر ثانیه آن به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه 137 تعاونی در البرز تشکیل شده است که 80 مورد آن در کرج به ثبت رسیده، عنوان کرد: به طرح های دامپروری و صنایع مرتبط در این شهرک زمین رایگاه اختصاص می یابد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز گفت: مهمترین هدف در این طرح مدیریت آن بصورت هیئت امنایی به منظور کاهش هزینه ها است.

لواء تصریح کرد: ظرفیت این شهرک استانی است اما در حال حاضر فقط طرح های شهرستان کرج در آن قابل اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این زمین ها به تعاونی ها اختصاص یابد.