قیمت خرمای جهرم از کاه کمتر است/ فقدان زیرساختهای مطلوب صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، جهرم در 185 کیلومتری شیراز یکی از شهرستانهای مهم در تولید خرما در کشور به شمار می رود به گونه ای که سطح زیر کشت خرما در این شهرستان حدود شش هزار هکتار است که از این میزان حدود یک هزار هکتار از آن غیربارور است.

این شهرستان 23.2 درصد از تولید خرمای استان، چهار درصد از تولید خرما در کشور و حدود 13.6 سطح زیرکشت کشور را از آن خود کرده و به عنوان یکی از مرکز مهم تولید خرما در کشور به شمار می رود. میزان تولید در هر هکتار از نخلستانهای این شهرستان شش تن است.

خرما یکی از محصولات اصلی باغداری در شهرستان جهرم استان فارس است که باوجود کیفیت بسیار مرغوب و بازار مناسب، خصوصا در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با مشکلات زیادی دست و پنجه می کند به گونه ای که قیمت آن هم اکنون با وجود اقدامات زیادی که انجام شده از قیمت کاه کمتر است به همین دلیل نخلداران با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان جهرم در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خرمای این شهرستان از نظر کیفیت از جمله محصولات حائز اهمیت در کشور است که نه تنها در کشور بلکه در کشورهای دیگر طرفداران زیادی دارد.

جلال بهجو در ادامه با مطرح کردن مشکلات این محصول در شهرستان جهرم افزود: در سال جاری با وجود اقدامات زیادی که برای حمایت از نخلداران در این شهرستان انجام شد بازهم قیمت هر کیلو خرمای شاهانی حدود یک هزار و 500 تومان بود که می توان این ادعا را داشت که قیمت کاه گران تر از خرمای جهرم است.

وی ضمن انتقاد از عملکرد صادرکنندگان این محصول بیان کرد: طی چند مدت اخیر در کشور و استان فارس اقدامات زیادی برای حمایت از نخلداران انجام شد که به عنوان نمونه می توان به ایجاد صنایع تبدیلی اشاره کرد به گونه ای که شش واحد فرآوری بسته بندی خرما در این شهرستان راه اندازی شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: علاوه بر بسته بندی واحدهایی برای تهیه شیره خرما، تهیه قند از خرما و... نیز راه اندازی شد که این امر باعث بهبود وضعیت خرما در این شهرستان شد.

بهجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اقدامات اظهار داشت: طی مدت اخیر اقدامات دیگری برای حمایت از نخلداران انجام شد که به عنوان نمونه می توان به راه اندازی لینیکهای گیاهپزشکی و... برای مبارزه با آفات اشاره کرد.

وی یکی دیگر از مشکلات باغداران را عدم فرآوری تمام محصولات خرما دانست و بیان کرد: با وجود اینکه حجم زیادی از تولید خرما مربوط به شهرستان جهرم است فقط حدود 20 درصد از این محصول فرآوری می شود البته از دیگر استانهای کشور ازجمله هرمزگان، بوشهر و... نیز این محصول به شهرستان جهرم وارد می شود تا در واحدهای مذکور فرآوری شود که این امر به دلیل عدم وجود تاجر در دیگر استانهاست.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: خرمای شهرستان جهرم به ویژه خرمای مضافتی از این شهرستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، ایتالیا، آلمان، هند و آسیای میانه صادر می شود در صورتیکه اگر واحدهای بیشتری وجود داشت سود بیشتری نصیب نخلداران می شد.

وی با اشاره به اینکه برای صادرات خرما مشکلات زیادی وجود دارد، اظهار داشت: یکی از چالشهای مربوط به صادرات عدم توسعه زیرساختها به ویژه سردخانه، وسئل مربوط به درجه بندی، عدم وجود وسایل حمل و نقل، کمبود اطلاعات برای بسته بندی و بعضا بسته بندی نامناسب است.

بهجو با بیان اینکه برای تولید خرما سیکل دشواری سپری می شود، گفت: ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی مناسب در شهرستان می تواند امید را در بین نخلداران برای تولید خرما زنده نگه دارد در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت که این افراد برای تولید خرما رغبت داشته باشند.