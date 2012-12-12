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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

طرح کارت بلیط تاکسیهای شیراز بی نتیجه ماند/ بانکها استقبال نکردند

طرح کارت بلیط تاکسیهای شیراز بی نتیجه ماند/ بانکها استقبال نکردند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شیراز گفت: نصب کارت بلیط در تاکسیهای این کلانشهر همچنان بی نتیجه مانده است.

منصور مفتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون این موضوع گفت: از مدتها قبل نصب کارت بلیط در تاکسی های شیراز در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با وجود پیگیریهای صورت گرفته اما این موضوع همچنان بی نتیجه مانده است.

وی در خصوص دلایل عدم تحقق این امر بیان کرد: در این راستا بانکها باید اعلام آمادگی کرده تا سرمایه گذاری در این رابطه انجام شود اما همچنان هیچ بانکی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی نکرده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شیراز با بیان اینکه این موضوع از سوی سازمان تاکسیرانی پیگیری می شود، افزود: با این اقدام علاوه بر پرداخت الکترونیک می توان موقعیت تاکسیها را از طریقGPS ردیابی کرد.

مفتاحی اظهار داشت: در صورت عملی شدن این موضوع مدیریت ناوگانها انجام شده و مردم می توانند از تاکسیها هم به صورت دربستی و هم چهار نفر سرنشین استفاده کرده و پرینت صورت حساب خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این امر مشکل پول خرد مردم نیز برطرف می شود، گفت: در این راستا هم راننده و هم مسافر به حق و حقوق واقعی خود رسیده و کنترل و نظارت بر روی تاکسیها راحت تر می شود. 

کد مطلب 1763977

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