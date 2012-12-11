آیت الله العظمی ملک حسینی ممتازترین شاگرد امام خمینی(ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی عصر سه شنبه در مراسم اربعین ارتحال آیت الله العظمی ملک حسینی در یاسوج اظهار داشت: آن عالم ربانی در علوم معقول و منقول صاحب نظر بوده و تقریرات درس امام خمینی او زبانزد خاص و عام بود.

وی بیان کرد: آن عالم ربانی در عمر گهربار خود یک تنه با عرفانهای کاذب، بدعتها و ا نحرافات دینی و مذاهب ساختگی مبارزه می کرد.

رضوی با بیان اینکه این عالم بزرگ اگر در قم می ماند، جزء مراجع کنونی بود، افزود: آیت الله العظمی ملک حسینی کوچکترین قدمی برای مرجعیت بر نداشت.

وی بیان داشت: سنگر مدرسه علمیه خان را بازسازی و علمای بسیاری تربیت کرده و به برای تبلیغ به مناطق مختلف می فرستاد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با اشاره به مبارزات آیت الله ملک حسینی علیه رژیم ستم شاهی گفت: از سال 41 و با شروع مبارزات پشت سر امام وارد مبارزه با طاغوت شد و در حادثه مدرسه فیضیه قم نیز در مقابل عمال رژیم ایستاد و مجروح شد.

رضوی تاکید کرد: این عالم مجاهد در حادثه مسجد حبیب شیراز نیز همچون شیر ایستاد و پس از دستگیری عده ای از انقلابیون اطلاعیه ای صادر کرد که اگر رژیم آنها آزاد نکند، عشایر کهگیلویه و بویراحمد را مسلح کرده و با رژیم می جنگد.

روحانیت اصیل در دل مردم جای دارد

این نماینده سابق مجلس افزود: ایشان در دوران مبارزات منتظر اجازه امام بود تا با شاه وارد جنگ تمام عیار شود.

رضوی همچنین به نقش آیت الله ملک حسینی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ با شروع جنگ با فتوا مردم را به جبهه های جنگ فرا خواند و فرزندش را هم در این راه تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی تاکید کرد: پس از امام راحل نیز او به عنوان یاری فداکار در کنار مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: آیت الله ملک حسینی در مقابل فتنه های اخیر نیز ایستاد و آنها را محکوم کرد و در رسوایی این فتنه ها نقش پررنگی داشت.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تشییع بی نظیر آیت الله ملک حسینی در یاسوج تصریح کرد: این تشییع با شکوه یک پیام مهمی برای همه داشت و آن این بود که روحانیت اصیل در دل مردم جای دارد.

وی افزود: خدا را شاکریم که چراغ این بیت شریف روشن است و آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی به عنوان مجتهدی متقی و آگاه، همانند پدر، سنگر محراب و حوزه را حفظ خواهد کرد.