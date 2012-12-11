رزمایش های نیروی انتظامی احساس امنیت در جنوب و شرق کرمان را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رادان سه شنبه شب در حاشیه آیین اختتامیه رزمایش محرم 91 در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش آمار کشفیات و دستگیرشدگان نسبت به نخستین رزمایش افزود: این امر نشاندهنده تلاش نیروی انتظامی و برقراری امنیت در منطقه است.

سردار رادان ابراز داشت: امنیت بستر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری است و نیروی انتظامی برای تحقق این مهم تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه رزمایش محرم 91 با موفقیت در شهرستان های جنوبی و شرقی استان کرمان برگزارشد و به اهداف مورد نظر دست پیدا کردیم.

سردار رادان ارتقاء امنیت را یکی از مهم ترین اهداف برپایی این رزمایش عنوان و تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شده است احساس امنیت مردم در منطقه افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری رزمایش های بیشتر در منطقه گفت: سران طوایف باید با استفاده از موقعیت خود با افراد معدودی که قصد ایجاد ناامنی دارند برخورد کنند.

سردار رادان یادآور شد: دستگیری اتباع بیگانه، برخورد با سارقین فراری و همچنین جمع آوری سلاح از جمله اهدافی بودند که در این رزمایش با تلاش نیروی انتظامی محقق شدند.

