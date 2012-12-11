به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله تحویل پور، بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین لیگ آنلاین بازیهای رایانهای(جام دیجیتال) و افتتاح دبیرخانه رقابتهای بازیهای رایانهای اصفهان (با مشارکت جام دیجیتال کشور و شهرداری اصفهان) بیان داشت: اصفهانیها پایهگذار رقابتهای رسمی بازیهای رایانهای هستند و همینامر سبب شده تا شهرداری اصفهان بتواند با شایستگی از تاریخ چهارم تا نهم بهمنماه سال جاری، میزبانی رقابتهای بینالمللی بازیهای رایانهای را با حضور نمایندگان 18کشور دنیا بر عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه مراکز علمی و سازمانهایی مانند فنی و حرفهای توانایی طراحی بازیهای رایانهای بومی متناسب با فرهنگ کشورمان را دارند، تصریح کرد: به طور حتم در مقولهای مانند بازیهای رایانهای ابداعکننده اولیه نیستیم اما در ادامه راه، به طور حتم بهترین جایگاه را در سطح کشور از آن خود میکنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان افزود: دبیرخانه دائمی جشنواره کودک و نوجوان در اصفهان متمرکز و به دنبال آن دبیرخانه بازیهای رایانهای نیز راهی این استان شد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون در رقابتهای بازیهای رایانهای در بین کشورهایی مانند چین، هند و سایر کشورهای آسیایی رتبه سوم تا پنجم را دارا هستیم، تصریح کرد: بازیکنان ایرانی به راحتی توانایی کسب جایگاههای بالاتر را دارند.
تحویل پور بیان داشت: با اندکی پشت کار میتوانیم نه تنها، وارد کننده محصولات وارداتی رایانهای نباشیم بلکه در امر صادرات این نوع محصولات نیز افتخارآفرینی کنیم.
گفتنیست اصفهان میزبانی کشورهای خواهر خوانده مانند آلمان، اسپانیا و چین را بر عهده دارد.
بازیهای "لیگ آنلاین بازیهای رایانهای" از حدود یک ماه دیگر آغاز میشود و هزینه ورودی به این بازیها 100 هزار ریال است و علاقهمندان نیز میتوانند به سایت رسمی این رقابتها مراجعه کرده و به صورت آنلاین ثبت نام کنند.
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