به گزارش خبرنگار مهر، احسان بابائیان بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین لیگ آنلاین بازی‌های رایانه‌ای(جام دیجیتال) و افتتاح دبیرخانه رقابت‌های بازی‌های رایانه‌ای اصفهان (با مشارکت جام دیجیتال کشور و شهرداری اصفهان) بیان داشت: رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای متناسب با دیدگاه‌های سنی مختلف از اهم واجبات این نوع بازی‌ها است که در این راستا ESRA (شرکت رده‌بندی در ایران) رده‌های سنی سه، هفت، 12، 15، 18 و 25سال را همراه با بازی‌های مورد نیاز این گروه‌ها مشخص کرده است.

وی با بیان اینکه 49 درصد از خانواده‌های آمریکایی از دستگاه‌های مختلف بازی رایانه‌ای برخوردار هستند، تاکید کرد: در ایران حدود 20 میلیون بازیکن رایانه‌ای وجود دارد که 40 درصد این جمعیت را بانوان به خود اختصاص داده‌اند.

کارشناس حوزه فنی و اطلاعات رایانه‌ای اصفهان اضافه کرد: با فرهنگ‌سازی‌های انجام شده، هم‌اکنون بسیاری از خانواده‌های ایرانی همراه فرزندان خود مشغول بازی‌های رایانه‌ای می‌شوند و با این روش شاهد مسرور بودن تمام اعضای خانواده، ایجاد فرصت خوب برای گرد‌همآیی، کنترل قابل قبول والدین در مورد فرزندانشان و لذت بردن خود پدر و مادرها هستیم.

وی تاکید کرد: افزایش قدرت مذاکره، افزایش مهارت‌های ارتباطی، افزایش مهارت در روایت و ناوبری ابزارهای رسانه‌ای، افزایش توجه و همچنین افزایش توان گفتگو از جمله فواید بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان، نوجوانان و در مجموع تمام کاربران است.

گفتنی است بازی‌های الکترونیکی از نظر دسته‌بندی به گروه‌های کنسولی، آنلاین، کامپیوتری و بازی موبایل تقسیم می‌شود.