ترکیه بزرگترین زندان خبرنگاران جهان است/انتقاد از بازداشت خبرنگاران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "کمیته حمایت از خبرنگاران" (CPJ) در مورد افزایش شمار خبرنگاران زندانی در برخی کشورها ابراز نگرانی کرد.

در گزارشی که این سازمان منتشر کرده از ترکیه به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران جهان نام برده شده است. CPJ همچنین از بازداشت شماری از خبرنگاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

بر این اساس ترکیه با 49 زندانی خبرنگار بیشترین آمار زندانیان در بین اصحاب رسانه را در سال جاری از آن خود کرده است. این در حالی است که تعداد زندانیان خبرنگار جهان در این سال به 232 نفر افزایش یافته است.

طبق گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران کشورهایی مانند ترکیه و چین از قوانین حکومتی برای تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و به زندان انداختن آنها بهره می گیرند.