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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

شمسی پور:

استخر شنای فارسان به زودی به بهره برداری می رسد

استخر شنای فارسان به زودی به بهره برداری می رسد

شهرکرد - خبرگزاری مهر:مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: استخر شنای شهر فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری به زودی به بهره برداری می رسد.

محمود شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استخر شنا فارسان به زودی به بهره برداری می رسد و این استخر شنا یکی از مجهز ترین استخر شناهای استان است.

وی گفت: کار احداث این استخر شنا رو به پایان است.

مدیر کل ورزش و جوانان  استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این استخرشنا با آخرین استاندارهای روز ساخته شده است و درتاسیسات آن از مجهزترین سیستم ها بهره گرفته شده است.

وی بیان داشت: مشکل ورزشکاران شناگر این شهرستان با بهره برداری از این استخر شنا مرتفع می شود.

شمسی پور به توسعه زیر ساختهای ورزشی در شهرستانهای محروم استان اشاره کرد و ادامه داد: با توسعه زیر ساختها می توان استعداد های ورزشی استان را شناسایی کرد.

کد مطلب 1763993

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