به گزارش خبرنگار مهر، حمید غفاری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین لیگ آنلاین بازیهای رایانهای(جام دیجیتال) و در نشست با خبرنگاران بیان داشت: برای راحتی بازیکنان رقابتهای رایانهای، رایزنی با گیمنتهای سطح شهر اصفهان برای برگزاری این بازیها انجام شده است و در این راستا پنج مرکز باید مورد تایید نهایی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: نسخههای بازی رایانهای که برای بازیکنان مد نظر قرار گرفته شده، اصلی است و به طور حتم هیچگونه مشکلی در طول رقابتها به وجود نمیاید.
نماینده جام دیجیتال در اصفهان تاکید کرد: ممکن است برای برخی از بازیهای رایانهای اهداف سیاسی وجود داشته باشد اما به طور حتم با بومی سازی این نوع بازیها به راحتی میتوانیم از آسیبهای احتمالی و غافلگیرانه سیاسی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خانوادههای ایرانی تمایل زیادی برای ورود فرزندان خود به این مقوله نشان میدهند، تصریح کرد: انگیزه جوانان نیز برای حضور در این رقابتها قابل تأمل است.
غفاری در مورد رویکرد متخصصان ایرانی به سمت بازیهای بومی و محلی رایانهای گفت: در این راستا در صورت بودجه لازم طراحی بازی بومی چوگان و سایر بازیها مد نظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در مورد برگزاری رقابتهای رایانهای هیچگونه پارتیبازی وجود ندارد، اظهار داشت: انتخاب بازیکنان رایانهای برای راهیابی به مراحل بالاتر تنها بر اساس شایسته سالاری و در قالب تیمهای دو تا 12 نفره صورت میگیرد.
گفتنی است بازیهای لیگ آنلاین در قسمتهای فیفا کامپیوتر، فیفا ایکس باکس، PESکامپیوتر، PES ایکس باکس،BLURt، رالی در شهر، کاروان آزادی، جت اسکی، اتومبیلرانی و تیر و کمان دیجیتالی انجام میشود.
رقابتهای رایانهای خواهر خوانده با مسابقات لیگ آنلاین تفاوت دارد و به صورت رایگان برگزار میشود.
به گزارش مهر، شاهینشهر نخستین پایگاه ویژه بازیکنان رایانهای با پهنای باند وسیع شکل گرفته است.
نظر شما