به گزارش خبرنگار مهر، حمید غفاری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نخستین لیگ آنلاین بازی‌های رایانه‌ای(جام دیجیتال) و در نشست با خبرنگاران بیان داشت: برای راحتی بازیکنان رقابت‌های رایانه‌ای، رایزنی با گیم‌نت‌های سطح شهر اصفهان برای برگزاری این بازی‌ها انجام شده است و در این راستا پنج مرکز باید مورد تایید نهایی قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: نسخه‌‌های بازی رایانه‌ای که برای بازیکنان مد نظر قرار گرفته شده، اصلی است و به طور حتم هیچ‌گونه مشکلی در طول رقابت‌ها به وجود نمی‌اید.

نماینده جام دیجیتال در اصفهان تاکید کرد: ممکن است برای برخی از بازی‌های رایانه‌ای اهداف سیاسی وجود داشته باشد اما به طور حتم با بومی سازی این نوع بازی‌ها به راحتی می‌توانیم از آسیب‌های احتمالی و غافلگیرانه سیاسی جلوگیری ‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر خانواده‌های ایرانی تمایل زیادی برای ورود فرزندان خود به این مقوله نشان می‌دهند، تصریح کرد: انگیزه جوانان نیز برای حضور در این رقابت‌ها قابل تأمل است.

غفاری در مورد رویکرد متخصصان ایرانی به سمت بازی‌های بومی و محلی رایانه‌ای گفت: در این راستا در صورت بودجه لازم طراحی بازی بومی چوگان و سایر بازی‌ها مد نظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در مورد برگزاری رقابت‌های رایانه‌ای هیچ‌گونه پارتی‌بازی وجود ندارد، اظهار داشت: انتخاب بازیکنان رایانه‌ای برای راه‌یابی به مراحل بالاتر تنها بر اساس شایسته سالاری و در قالب تیم‌های دو تا 12 نفره صورت می‌گیرد.

گفتنی است بازی‌های لیگ آنلاین در قسمت‌های فیفا کامپیوتر، فیفا ایکس باکس، PES کامپیوتر، PES ایکس باکس، BLURt ، رالی در شهر، کاروان آزادی، جت اسکی، اتومبیل‌رانی و تیر و کمان دیجیتالی انجام می‌شود.

رقابت‌های رایانه‌ای خواهر خوانده با مسابقات لیگ آنلاین تفاوت دارد و به صورت رایگان برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، شاهین‌شهر نخستین پایگاه ویژه بازیکنان رایانه‌ای با پهنای باند وسیع شکل گرفته است.