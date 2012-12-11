آمریکا ام الفساد دنیا و عامل کشتارهای سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه، به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی و با حضور قضات عالی رتبه دیوان برگزار شد. در ابتدای این نشست رییس دیوان عالی کشور طی سخنانی و با تسلیت سالروز شهادت امام‌العارفین، حضرت امام سجاد، زین العابدین (ع) گفت: صحیفه سجادیه، یادگار بزرگ و فراموشی نشدنی آن حضرت است که مشحون از معارف الهیه است و با فرهنگ قرآن و اسلام عجین شده است و امیدواریم مورد بهره‌برداری همگان قرار گیرد.

وی ادامه داد: هم‌چنین 20 آذرماه سالروز شهادت معلم اخلاق و تهذیب کننده نفوس، مرحوم آیت‌الله دستغیب امام جمعه شیراز که به دست منافقین شیطان صفت به درجه رفیع شهادت نائل گشتند را به جامعه اسلامی ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: اساسا زیر بنای نظام خلقت موجودات این جهان، بدون استثناء، جذب و دفع است. نظام مهندسی دقیق و حساب شده به ما می‌گوید که جلب یک امر فطری است که خداوند در وجود و آفرینش تمام موجودات قرار داده است و در تمام طول دوران حیاتشان این جلب و دفع با آنها همراه است.

رییس دیوانعالی کشور افزود: جذب یعنی کشیده شدن دل و اندیشه و فکر انسان به چیزی که نفع انسان در آن است، البته این جلب و جذب منحصر به انسان نیست. وقتی انسان به یک درخت نگاه می‌کند از آنجایی که نور خورشید برای پرورش و درخت و رشد درخت بسیار مفید و ثمر بخش است هنگامی که یک مانعی جلوی نور خورشید را می‌گیرد و به شاخه‌های درخت، نور خورشید نرسد، شاخه‌ها بعد از مدتی تغییر مسیر می‌دهند و خود را در برابر نور خورشید قرار می‌دهند و این نشانگر این است که جلب منفعت در وجود همه موجودات حاکمیت دارد. البته طبیعت برای این جلب منفعت حد و اندازه‌ای معین نکرده است اما ادیان آسمانی بوسیله انبیاء الهی به ویژه پیامبر اعظم اسلام در قرآن کریم برای پیروان خود در رابطه با جلب منفعت و دفع مضرات چهار چوبی مشخص کرده است.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: خداوند متعال در قرآن می فرمایند که همه انسان‌ها موظفند در چهارچوب خاصی برای جلب منفعت و دفع مضرات حرکت کنند و اگر از آن چهارچوب خارج شوند، سقوط انسانیت و هلاک انسان‌ها در آن قرار خواهد گرفت. در دنیای امروز، کشور آمریکا که خداوند نعمت‌های فراوانی به آنها عطاء کرده است، اساسا قوانین و قواعد انسانی را قبول ندارند و در عمل می‌گویند ما باید به منافع خود به هر وسیله‌ای برسیم حتی با کشتن و کشته شدن میلیون‌ها انسان و به راه افتادن حمام خون. سردمداران و حکام آمریکایی حرف انبیاء عظام از جمله حضرت مسیح و پیامبر اسلام و حضرت موسی و چهارچوب‌هایی را که آنها برای جلب منفعت ترسیم کرده‌اند را به هیچ عنوان قبول ندارند و منکر آن هستند. می بینیم در سوریه انسان‌های بی گناه بسیاری کشته می‌شوند که مسبب اصلی آن آمریکا است و ام الفساد قرن در شرایط فعلی آمریکاست.

وی در پایان با قرائت فرازهایی از صحیفه سجادیه با این عنوان که «پروردگارا، در پرتو یادت، یاد دنیای فریبنده را از دل ما و مسوولان و مرزبانان و مدافعان سرحدات کشورهای اسلامی بیرون کن و در مبارزه با دشمنان ما را پیروز بگردان و توجه به زرق و برق اموال را از قلب آنان دور ساز، بهشت را در برابر چشمان و فکر آنان قرار ده» افزود: در پایان یاد خدا و راه خدا را برای رستگاری مومنان و خدمتگزاران با اخلاص از خداوند مسالت داریم.