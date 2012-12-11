  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

آمریکا 20 فروند F-16 به مصر تحویل می دهد

آمریکا 20 فروند F-16 به مصر تحویل می دهد

دولت آمریکا در راستای توافق دو سال پیش خود با مصر 20 فروند جنگنده مدل F-16 به ارتش این کشور تحویل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز آمریکا اعلام کرد دولت این کشور با تحویل این جنگنده ها به مصر در ژانویه سال جدید میلادی قرارداد نظامی دو سال پیش خود با این کشور را عملی می کند.

این قراداد که پیش از سرنگونی رژیم دیکتاتوری و توسط "حسنی مبارک" رئیس جمهوری سابق مصر به امضا رسیده، شامل یک میلیارد دلار کمک تسلیحاتی به این کشور می شود.
 
این در حالی است که برخی مقامات واشنگتن از اوضاع نابسامان سیاسی و بی ثباتی مصر ابراز نگرانی می کنند. در پی بروز اعتراضات سیاسی در قاهره، کاخ سفید از گروههای سیاسی خواسته اختلافات خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنند.
کد مطلب 1763997

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