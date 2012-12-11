دوره آموزشی روزنامه نگاری حقوق بشر در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سلیم زاده عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نخستین دوره آموزش روزنامه‌نگاری با عنوان حقوق بشر از 25 آذرماه در تبریز آغاز می شود ، اظهار داشت: این دوره به منظور ارتقای سطح دانش تخصصی حقوقدانان و همیاران حقوق بشر در زمینه روزنامه‌نگاری و تقویت جایگاه حقوق بشر در رسانه‌ها با مشارکت فعال خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این کلاس ها روزهای فرد هفته از ساعت 15 تا 19 برگزار می شود، گفت: طول مدت دوره 70 ساعت خواهد بود و شرکت کنندگان در دوره با دروس اصول روزنامه نگاری، خبرنویسی، گزارش نویسی، مصاحبه و مقاله آَشنا می شود.

سلیم زاده از اعطای گوهی رسمی شرکت کنندگان در دوره آموزش روزنامه نگاری در این دوره خبر داد.