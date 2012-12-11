روحانیت بهترین رسانه در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی امروز سه‌شنبه در دیدار با حجت الاسلام صحفی و دیگر اعضای شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم، با بیان اینکه برنامه ریزی های زیادی در راستای دیدار با علما و اندیشمندان صورت گرفته است، اظهار داشت: دیدار با علما و اندیشمندان امری بسیار ضروری و ارزشمند است چراکه مشورت با بزرگان، بینش انسان برای خدمت به مردم را گسترش می‌دهد.



وی با اشاره به برگزاری جلسات مشورتی با ائمه جمعه استان قم در پایان هر ماه، عنوان کرد: برگزاری چنین جلساتی با ائمه جماعات استان نیز بسیار ضروری است تا با بیان نیازهای متقابل، در راستای ارتقاء سطح فرهنگ در اجتماع توسط ائمه جماعات و مساجد فعالیت شود.



استاندار قم با بیان اینکه مساجد، دانشگاه‌های نمونه اسلامی جامعه هستند، افزود: مساجد دارای برترین ظرفیت برای اقدامات فرهنگی هستند چراکه از هر قشری و با هر سطح علمی به این مراکز ورود پیدا می‌کنند و روحانیت که بهترین رسانه در جامعه هستند، می توانند به آسانی و با بالاترین سطح کیفی، در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه فعالیت نمایند.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به فعالیت های مجموعه مدیریتی استان، اعلام کرد: مجموعه مدیریتی استان فعالیت های خود را خالصانه و آگاهانه انجام می‌دهد و به گروه‌های علمی و پژوهشی از جمله مراجع و علما اطلاع رسانی خواهد داشت.



وجود 465 مسجد ثبت شده در قم



در ادامه این دیدار حجت الاسلام صحفی با اشاره به فعالیت شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم، اظهار داشت: این شورای از ابتدای فعالیت خود زیر نظر امام راحل بوده و پس از آن نیز مطیع اوامر مقام معظم رهبری بوده است و تلاش دارد تا تمام مساجد استان را پوشش داده و امام جماعت این مساجد را تامین نماید.



وی با تقدیر و تشکر از نحوه ارتباطات پیریایی استاندار قم که با ائمه جماعات و مساجد استان ارتباط و دیدار برقرار می نماید اظهار داشت : مجموعه دستگاه های فرهنگی استان باید مساجد را ارزشمندترین مراکز فرهنگی جامعه بدانند و سعی کنند با جذب جوانان به مساجد، مساجد را میزبان فعالیت های کلان فرهنگی کنند.



وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در سطح شهرستان قم بیش از 465 مسجد ثبت شده یافت می‌شود، اعلام کرد: تمامی این مساجد دارای ائمه جماعات هستند که سبب ارتقاء فعالیت های فرهنگی جامعه شده است.



