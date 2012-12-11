فعالیت بیش از 850 معلم پژوهنده در قم/ کسب 2 رتبه جهانی توسط دانش آموزان قمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری در دیدار فرهنگیان استان قم با وزیر آموزش و پرورش که عصر سه شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد گفت: از زمان تصدی آقای حاجی بابایی در سمت وزیر آموزش و پرورش کارهای ارزشمندی در عرصه تعلیم و تربیت کشور صورت گرفته است.



وی به همزمانی این دیدار با سالروز رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ما در آموزش و پرورش نیاز به تحول داریم این کار عظیم انجام شد و امروز مقدمات کار برای اجرای این سند انجام شده است.



مدیر کل آموزش و پروش استان قم در ادامه گزارش از شناسنامه و عملکرد آموزش و پرورش قم ارئه داد.



امین جعفری گفت: 205 هزار دانش آموز قمی در 105 مدرسه و 7 هزار 780 کلاس درس مشغول به تحصیل هستند که در مجموع 14 هزار 210 پرسنل وظیفه خدمت رسانی به این عزیزان را دارند.



662 کلاس ششم ابتدایی در قم



وی افزود: امسال در اجرای طرح کلاس ششم ابتدایی 662 کلاس درس با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال ایجاد شد که در آن 17هزار 221 دانش آموز مشغول به تحصیل شدند و برای تامین نیروی انسانی این کلاس ها هم از معلمان کلاس پنجم و راهنمایی و همچنین سرباز معلم ها استفاده کردیم.



امین جعفری به دریافت نشان برتر تجهیز مدارس از سوی وزارتخانه و همچنین کسب رتبه سوم آموزش کشوری در مدارس شاهد توسط اداره کل آموزش و پرورش قم اشاره کرد و گفت: اجرای طرح ثواب، طرح آموزش شنا برای دانش آموزان، ایجاد 50 مدرسه ورزشی، ایجاد 7 هنرستان جدید، 3 مدرسه سمپاد جدید ، افزایش مدارس نمونه دولتی از 2 واحد به 4 واحد از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.



مدیرکل آموزش و پروش قم به رشد چشمگیر تعداد معلمان پژوهنده قم اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از 850 معلم پژوهنده در قم مشغول فعالیت هستند که نفر برتر معلم پژوهنده کشور نیز امسال از استان قم بوده است.



کسب 2 رتبه جهانی توسط دانش آموزان قمی



وی از کسب 2 رتبه جهانی توسط دانش آموزان قمی در مسابقات جهانی نقاشی دانش آموزی و کسب بیش از 30 رتبه کشوری به عنوان افتخارات دانش آموزان قمی یاد کرد و گفت: امسال اردوهای راهیان نور دانش آموزان دختر را برگزار کرده و در حال انجام اردوهای دانش آموزان پسر هستیم.



امین جعفری در پایان گفت: امسال 29 تفاهم نامه با دستگاه های مختلف استان منعقد شده که حدود 1.5 میلیارد تومان از این دستگاه ها جذب اعتبار داشته ایم.



