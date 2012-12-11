  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۱

هشدار عبدالله گل به رژیم صهیونیستی / با آتش بازی نکن

هشدار عبدالله گل به رژیم صهیونیستی / با آتش بازی نکن

رئیس جمهوری ترکیه اقدام اخیر رژیم صهیونیستی برای ساخت سه هزار واحد مسکونی دیگر در شرق بیت المقدس را "بازی با آتش" نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه سیاست ادامه شهرسازی تل آویو را به باد انتقاد گرفت.

وی پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ساخت شهرکهای صهیونیست نشین بیشتر در بیت المقدس و کرانه باختری را به منزله "بازی با آتش" دانست.
 
گل در ادامه اظهارات خود گفت رژیم صهیونیستی باید بداند تصمیم جدیدش موجب منزوی شدن بیشتر این رژیم در جامعه جهانی می شود. 
 
رئیس جمهوری ترکیه همچنین از تل آویو خواست با "رویکردی صلح طلبانه" و پذیرش چارچوب های مورد قبول سازمان ملل در مورد فلسطین به پای میز مذاکرات بازگردد. وی اقداماتی مانند ادامه شهرک سازی را به زیان رژیم صهیونیستی و خطرناک برای منطقه ارزیابی کرد.
 
گفتنی است اعلام ساخت هزاران واحد مسکونی دیگر در مناطق فلسطینی واکنشی بود که تل آویو پس ازعضویت تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان ناظر در سازمان ملل از خود نشان داد.
کد مطلب 1764005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها