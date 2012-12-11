هشدار عبدالله گل به رژیم صهیونیستی / با آتش بازی نکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه سیاست ادامه شهرسازی تل آویو را به باد انتقاد گرفت.

وی پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ساخت شهرکهای صهیونیست نشین بیشتر در بیت المقدس و کرانه باختری را به منزله "بازی با آتش" دانست.

گل در ادامه اظهارات خود گفت رژیم صهیونیستی باید بداند تصمیم جدیدش موجب منزوی شدن بیشتر این رژیم در جامعه جهانی می شود.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین از تل آویو خواست با "رویکردی صلح طلبانه" و پذیرش چارچوب های مورد قبول سازمان ملل در مورد فلسطین به پای میز مذاکرات بازگردد. وی اقداماتی مانند ادامه شهرک سازی را به زیان رژیم صهیونیستی و خطرناک برای منطقه ارزیابی کرد.

گفتنی است اعلام ساخت هزاران واحد مسکونی دیگر در مناطق فلسطینی واکنشی بود که تل آویو پس ازعضویت تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان ناظر در سازمان ملل از خود نشان داد.