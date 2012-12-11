لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای گردشگری/جذب بیش از 280 اثر تاریخی در موزه شهریار

فرشید ستایش راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود آثار تاریخی بسیار فاخر در شهریار، همچنین برخورداری از آب و هوای مطلوب و طبیعت بکر در این شهرستان، باید با همت و تعامل مثبت مسئولان شهرستان، ظرفیتهای ویژه این منطقه مورد شناسایی و بهره برداری قرار گیرد.

ظرفیتهای گردشگری شهریار بستر مطلوبی برای اشتغالزایی است

وی ادامه داد: در این راستا، با همکاری مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و با پیگیری و حمایت فرماندار شهرستان شهریار، مکان مناسبی در ضلع جنوبی ساختمان موزه برای ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امورات مراجعین در حوزه های میراث فرهنگی، هنرهای سنتی و صنایع دستی، سرمایه گزاری و گردشگری، جایگزین محل دفتر قبلی میراث فرهنگی این شهرستان که جوابگوی مراجعات بیشمار مردم در بخشهای مختلف نبود، شد.

این مسئول عنوان کرد: شهرستان شهریار ظرفیتهای ویژه ای برای جذب گردشگر و شناساندن تاریخ کهن کشورمان از طریق آثار تاریخی و در نتیجه درآمدزایی و ایجاد اشتغال دارد.

وجود اولین موزه غرب استان تهران در شهریار نشان از پتانسیل ویژه این منطقه دارد



ستایش راد گفت: به این منظور باید با ایجاد امکانات و اختصاص اعتبارات مطلوب جهت احداث مجتمع های فرهنگی، تفریحی و گردشگری، هرچه بیشتر در راه رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه شهریار گام برداشت که این امر تنها با تعامل مسئولان شهرستان محقق خواهد شد.

جذب بیش از 280 اثر تاریخی درموزه شهریار

وی بیان کرد: موزه شهرستان شهریار در سه بخش تاریخی، هنرهای سنتی و صنایع دستی و مردم شناسی با جذب بیش از 280 اثر تاریخی وصنایع دستی با قدمت هفت هزار ساله، توانسته است اولین موزه غرب استان تهران را راه اندازی و احیا کند.

رئیس دفتر میراث فرهنگی شهرستان شهریار یادآور شد: اولین موزه غرب استان تهران برای بازدید عموم هموطنان و همشهریان، بصورت رایگان از ساعت 10 صبح الی 16 بعدازظهر میزبان مراجعه کنندگان است و علاقمندان فرهنگ و هنر می توانند برای بازدید از این موزه به آدرس شهریار، شهرک وائین، خیابان میلاد سوم، پلاک 22 مراجعه کنند.