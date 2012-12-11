  1. عناوین کل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۷

ستایش راد در گفتگو با مهر:

لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای گردشگری/جذب بیش از 280 اثر تاریخی در موزه شهریار

لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای گردشگری/جذب بیش از 280 اثر تاریخی در موزه شهریار

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر میراث فرهنگی شهرستان شهریار از جذب بیش از 280 اثر تاریخی در موزه شهریار خبر داد و بر لزوم توجه ویژه به ظرفیتهای گردشگری این منطقه تاکید کرد.

فرشید ستایش راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود آثار تاریخی بسیار فاخر در شهریار، همچنین برخورداری از آب و هوای مطلوب و طبیعت بکر در این شهرستان، باید با همت و تعامل مثبت مسئولان شهرستان، ظرفیتهای ویژه این منطقه مورد شناسایی و بهره برداری قرار گیرد.

ظرفیتهای گردشگری شهریار بستر مطلوبی برای اشتغالزایی است

وی ادامه داد: در این راستا، با همکاری مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و با پیگیری و حمایت فرماندار شهرستان شهریار، مکان مناسبی در ضلع جنوبی ساختمان موزه برای ارائه خدمات مناسب و تسهیل در امورات مراجعین در حوزه های میراث فرهنگی، هنرهای سنتی و صنایع دستی، سرمایه گزاری و گردشگری، جایگزین محل دفتر قبلی میراث فرهنگی این شهرستان که جوابگوی مراجعات بیشمار مردم در بخشهای مختلف نبود، شد.

این مسئول عنوان کرد: شهرستان شهریار ظرفیتهای ویژه ای برای جذب گردشگر و شناساندن تاریخ کهن کشورمان از طریق آثار تاریخی و در نتیجه درآمدزایی و ایجاد اشتغال دارد.

وجود اولین موزه غرب استان تهران در شهریار نشان از پتانسیل ویژه این منطقه دارد

ستایش راد گفت: به این منظور باید با ایجاد امکانات و اختصاص اعتبارات مطلوب جهت احداث مجتمع های فرهنگی، تفریحی و گردشگری، هرچه بیشتر در راه رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه شهریار گام برداشت که این امر تنها با تعامل مسئولان شهرستان محقق خواهد شد.

جذب بیش از 280 اثر تاریخی درموزه شهریار

وی بیان کرد: موزه شهرستان شهریار در سه بخش تاریخی، هنرهای سنتی و صنایع دستی و مردم شناسی با جذب بیش از 280 اثر تاریخی وصنایع دستی با قدمت هفت هزار ساله،  توانسته است اولین موزه غرب استان تهران را راه اندازی و احیا کند.

رئیس دفتر میراث فرهنگی شهرستان شهریار یادآور شد: اولین موزه غرب استان تهران برای بازدید عموم هموطنان و همشهریان، بصورت رایگان از ساعت 10 صبح الی 16 بعدازظهر میزبان مراجعه کنندگان است و علاقمندان فرهنگ و هنر می توانند برای بازدید از این موزه به آدرس شهریار، شهرک وائین، خیابان میلاد سوم، پلاک 22 مراجعه کنند.

کد مطلب 1764006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید