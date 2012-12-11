برخورد قاطعانه با قانون شکنان/رزمایش ها تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رادان سه شنبه شب در آیین اختتامیه رزمایش محرم 91، بر لزوم همکاری مردم با نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: برای برقراری امنیت در جامعه نیروی انتظامی تمام تلاش خود را به کار می گیرد و در این میان نقش مردم هم بسیار تاثیرگذار و انکار ناپذیر است.

سردار رادان با اشاره به اینکه امنیت در هر کشوری بستر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، افزود: برگزاری رزمایش ها باعث افزایش امنیت می شود.

وی یکی از مهم ترین وظایف نیروی انتظامی را صیانت از دین، باورها و اعتقادات مردم دانست و افزود: کشورهایی در آنها که به این امر مهم توجه نمی شود به جوامعی سکولار تبدیل می شود که کشورهای اروپایی نمونه بارز این مسئله هستند.

سردار رادان ابراز داشت: نظام های سکولار هرچند ممکن است از نظر اقتصادی به پیشرفت هایی دست پیدا کرده باشند اما دچار سردرگمی بوده و راه به جایی نمی برند و سرانجام آنها نابودی است.

وی از برخورد قاطعانه پلیس با قانون شکنان خبر داد و افزود: با توجه به دستاوردهای و تاثیرات مثبت رزمایش محرم 91، باید رزمایش های بیشتری در منطقه انجام شود.

سردار رادان گفت: این رزمایش ها و برخورد با قانون شکنان تا زمانیکه به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم ادامه خواهد داشت.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: سران طوایف در انجام این رزمایش با نیروی انتظامی همکاری مطلوبی داشتند.

وی ادامه داد: سران طوایف نباید اجازه دهند عده معدودی باعث ایجاد ناامنی در جامعه شده و طایفه را زیر سوال ببرند.