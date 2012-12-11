دومین شهر بزرگ خراسان شمالی فاقد مدرسه استعدادهای درخشان در مقطع راهنمایی است

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قابلیت های شهر شیروان گفت: این شهر با داشتن بیش از دو هزار و 500 دانش آموز پایه ششم ابتدایی درسال تحصیلی جاری، فاقد مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان است.

وی اظهار داشت: این موضوع سبب استعداد سوزی و از دست رفتن فرصت های آموزشی بزرگی شده است که با اهداف آموزش و پرورش مبنی بر ایجاد فرصت های برابر برای دانش آموزان مستعد همخوانی ندارد.

حسین پور با انتقاد از دایر نشدن مدرسه راهنمایی تیزهوشان در این شهرستان 160 هزار نفری گفت: همه ساله با قبولی دانش آموزان در مدرسه راهنمایی تیزهوشان استان، بسیاری از دانش آموزان شهرهای مختلف خراسان شمالی قادر به تحصیل در این مدرسه نیستند و تنها تعداد معدودی از این دانش آموزان با تحمل مشکلات گوناگونی از جمله انتقال خانواده و تغییر محل خدمت والدین به بجنورد، فرصت تحصیل درمدرسه راهنمایی تیزهوشان مرکز استان را بدست می آورند.

وی اضافه کرد: این مسئله عملا سبب محرومیت بسیاری از دانش آموزان مستعد از تحصیل در این مدارس می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیروان شرایط واگذاری مجوز این مدارس را نیازمند بازنگری دانست و افزود: ضرورت دارد در واگذاری مجوز مدارس تیزهوشان، مناطق محروم کشور در اولویت قرار گیرند و در صورت فراهم بودن زیر ساخت ها، امکانات آموزشی و کادر مجرب آموزشی به منظور برخورداری نقاط محروم از این امتیاز اثرگذار در ارتقا استعداد دانش آموزان، نسبت به واگذاری مجوز تاسیس این مدارس اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر شیروان با داشتن حدود 100 هزار نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ خراسان شمالی محسوب می شود و این در حالی است که در سال تحصیلی جاری 30 هزار دانش آموز در 417 آموزشگاه شهرستان شیروان مشغول تحصیل هستند.