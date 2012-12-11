توزیع سه میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای زلزله زده اهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، ایرج آردم عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده و همراهی ستاد مدیریت بحران شهرستان و مسئولین محلی و مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با تهیه قریب به یک هزار بشکه این بشکه ها به صورت رایگان در اختیار اهالی مناطق زلزله زده قرار داده شده است.

وی از توزیع 21 دستگاه تانکر در روستاهایی که نیاز به ذخیره سازی بیشتر دارند خبر داد و افزود: با هماهنگی های انجام شده 12 جایگاه های فروش مواد نفتی در سطح شهر و روستا در توزیع نفت در روستاها فعالیت دارند و از طریق تانکرهای سیار با حضور در تمامی روستاها با قیمت مصوب اقدام به توزیع نفت سفید نموده اند.

وی تأکید کرد: در توزیع نفت هیچ محدودیتی نداریم و عاملان فروش به کلیه روستاها سرکشی کرده و اقدام به فروش نفت در روستاها می کنند.

آردم با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان از همه اهالی مناطق زلزله زده خواست تا نسبت به ذخیره سازی مواد سوختی در روستاها اقدام نمایند تا خدای ناکرده در فصل زمستان دچار مشکل نشوند.