خسارت حادثه دیدگان دبستان پیرانشهر جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب سهشنبه در دیدار حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی با اظهار تأسف از حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه روستای شینآباد شهرستان پیرانشهر اظهار داشت: حادثهای که رخ داده باید جبران شود و آموزش و پرورش باید برای بازگرداندن این دانش آموزان به زندگی عادی حداکثر تلاش خود را به کار ببندد.
وی افزود: باید از تکرار حادثههایی مشابه این اتفاق پیشگیری کرد و در این راستا همه تمهیدات در آموزش و پرورش باید در حد اعلا سنجیده شود .
آموزش و پرورش نقش موثری در نهادینه کردن اعتقادات جوانان و نوجوانان دارد
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه پایههای نخستین اعتقادات مذهبی و دینی در خانواده و آموزش و پرورش بنیانگذاری میشود، افزود: آموزش و پرورش نقش موثری در راستای نهادینه کردن اعتقادات و مسائل دینی در بین جوانان و نوجوانان دارد که اگر این امر در آموزش و پرورش حل و درست اجرا شود در دانشگاه نیز بیمی نخواهیم داشت و مشکلاتی که در دانشگاه وجود دارد دامن آنها را نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تربیت دینی تنها برای نجات از آخرت نیست بلکه فوایدی در این دنیا هم به دنبال دارد افزود: جنگهایی که امروز آمریکاییها و غربیها در نقاط مختلف دنیا به راه میاندازند و آرامش مردم جهان را سلب میکنند نشان از عدم وجود تربیت دینی است.
آیت الله مکارم افزود: باید تلاش کرد تا جامعه از لحاظ دینداری پایههای محکمی داشته باشد چرا که این امر برای حفظ کشور از هجوم دشمنان در عرصههای مختلف فرهنگی و نظامی بسیار هائز اهمیت است.
در جنگ تربیت دینی کشور را نجات داد
وی تأکید کرد: در دوران دفاع مقدس اگر تربیت دینی در جوانان ما وجود نداشت و مشتاقانه مسیر شهادت را طی نمیکردند امروز کشور در این آرامش و آسایش نبود و در واقع تربیت دینی باعث نجات کشور شد که دشمنان نیز هنوز از این تربیت هراس دارند.
این مرجع تقلید در ادامه تصریح کرد: آموزش و پرورش باید به دنبال اقدامات اصولی و زیربنایی باشند همانند تاسیس دانشگاه فرهنگیان که خوشبختانه محقق شده است چرا که تربیت معلمان از آن جهت که سکان دار امر تربیت و آموزش هستند بسیار مهم است.
رابطه آموزش و پرورش با حوزههای علمیه تقویت شود
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در راستای تربیت جوانان با حوزههای علمیه رابطه تنگاتنگی داشته باشد افزود: اقداماتی که آموزش و پرورش در راستای تربیت دانش آموزان انجام میدهد باید ریشه دار، عمقی و بنیادین باشد.
در ابتدای این دیدار نیز حمیدرضا حاجی بابایی گزارشی از عملکرد وزارت آموزش و پرورش ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان با اظهار تأسف از حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه روستای شینآباد شهرستان پیرانشهر به وزیر توصیه کرد: خسارت به حادثه دیدگان باید جبران شود و تمهیداتی بیاندیشد که چنین اتفاقی تکرار نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب سهشنبه در دیدار حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در سخنانی با اظهار تأسف از حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه روستای شینآباد شهرستان پیرانشهر اظهار داشت: حادثهای که رخ داده باید جبران شود و آموزش و پرورش باید برای بازگرداندن این دانش آموزان به زندگی عادی حداکثر تلاش خود را به کار ببندد.
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