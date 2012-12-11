به گزارش خبرگزاری مهر، آوین آس سفیر نروژ در لبنان طی ملاقات روز سهشنبه با غضنفر رکنآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان که در محل سفارت کشورمان صورت گرفت، ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونتآمیز گروههای افراطی در سوریه، ابراز امیدواری نمود که با کمک ایران، هرچه زودتر راه برون رفت از این بحران عملی شود.
جوزفی مورابیتو سفیر ایتالیا در لبنان نیز در دیدار سفیر کشورمان با وی، تصریح کرد ایتالیا تنها راه متصور برای حل بحران سوریه را راه حل سیاسی و جلوگیری از ورود نیرو و سلاح از خارج سوریه میداند. وی با تأکید بر نقش قدرتهای منطقهای در حل مسائل منطقه، تلاش همگانی برای حفظ ثبات در لبنان را ضروری قلمداد کرد.
همچنین دانیال تاناس سفیر رومانی در لبنان طی تبادل نظر با رکنآبادی پیرامون اوضاع جاری منطقه با تأکید بر ضرورت توقف خشونت در سوریه و چارهجویی از مسیر گفتگو، آمادگی کشورش برای ایفای نقش مثبت در این راستا را اعلام کرد.
قابل ذکر است هفته گذشته کاترین بورا سفیر یونان در لبنان نیز طی ملاقات سفیر کشورمان، ضمن ابراز امیدواری به برقراری ارامش در سوریه، ثبات و امنیت لبنان را برای تمام منطقه مهم توصیف کرد.
سفیر کشورمان نیز در دیدار با همتایان اروپایی خود، با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری نشست گفتگوهای ملی سوریه و دستیابی به توافق سیاسی از مسیر گفتگو، اولین گام عملی جهت حل سیاسی این بحران را توقف حمایتهای مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی مسلح در سوریه و پذیرش آراء اکثریت مردمی سوریه بر اساس انتخابات سالم توصیف کرد.
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