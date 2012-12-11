40 متخصص علوم دامپزشکی کشور در دانشگاه سمنان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جواهری به مناسبت برگزاری دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشگاه سمنان در روزهای 22 و 23 آذر ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به این که از مقام علمی چهره ماندگار دامپزشکی کشور دکتر علی اسلامی و حدود 40 نفر از متخصصین، اندیشمندان و دانشجویان دوره های تخصصی این رشته در این کنگره تجلیل خواهد شد افزود: اسلامی استاد ممتاز بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و چهره های ماندگار دامپزشکی کشور است.

وی خاطر نشان کرد: چاپ 68 مقاله در مجلات علمی داخلی و انتشار چهار جلد کتاب با عنوان "کرم‎‌شناسی و بیماریهای کرمی" ، یک کتابچه فهرست انگل های حیوانات ایران (به زبان انگلیسی) و ترجمه کتاب "بیماریهای کرمی نشخوار کنندگان" از جمله خدمات این استاد برجسته و چهره ماندگار ایرانی است.

دبیر دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی تصریح کرد: از افتخارات این چهره ماندگار می توان به استاد نمونه دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاه های ایران ، چهره ماندگار، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران، برنده جایزه کتاب‌های منتخب سال دانشگاه تهران، برنده جایزه جشنواره خوارزمی و برنده جایزه طرح برگزیده دانشگاه تهران و ... اشاره کرد.

جواهری با اشاره به این که یکی از انگل‌های جدید ماهی در دنیا "Dactylogyrus eslamii" به نام دکتر اسلامی نامگذاری شده عنوان کرد: وی استاد راهنمای بیش از10 پایان نامه تخصصی انگل‌شناسی و 30 پایان‌نامه دکترای عمومی در دانشکده‌های دامپزشکی دانشگاه تهران، شهید چمران اهواز و دانشکده کشاورزی کرج بوده‌ است.

وی ابراز داشت: اسلامی مدیریت 20 پروژه تحقیقاتی را مدیریت کرده و نتایج پژوهش های وی بصورت 57 مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی در مجلات علمی خارجی به چاپ رسیده است.

دبیر دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در پایان با تاکید بر این که آزمایشگاه های دامپزشکی استان سمنان نیازمند افزایش توانمندی های علمی و اجرایی هستند گفت: لازم است بخش های آزمایشگاه خصوصی، دولتی و دانشگاهی به تجهیزات روز مجهز شوند تا بتوانند غذای سالم را از دام سالم، گرفته و در اختیار جمعیت انسانی قرار دهند.