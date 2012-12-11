نیمی از شرکت های تعاونی کشاورزی خراسان شمالی غیرفعالند

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: حدود نیمی از شرکت های تعاونی تولید این استان در بخش کشاورزی غیرفعال هستند.
حسین احمدآبادی اظهار کرد: تاکنون 40 شرکت تعاونی تولید در بخش کشاورزی استان به ثبت رسیده اند که 22 شرکت آن فعال و 18 شرکت نیمه فعال و یا غیرفعال هستند.
وی افزود: این شرکت ها 146 هزار و 795 هکتار از کشتزارها و باغ های استان را زیر پوشش قرار داده اند.
رییس اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی از راه اندازی دو شرکت تعاونی تولید در شهرستان فاروج نیز خبر داد.
احمد آبادی اظهار کرد: حفظ بستر آب و خاک زمین های کشاورزی و از بین رفتن خرده دهقانی با اجرای طرح های یکپارچه سازی اراضی و یکجاکشتی از مهم ترین اهداف ایجاد شرکت های تعاونی تولید روستایی است.
کانون های فرهنگی هنری مساجد جاجرم 87 میلیون ریال اعتبار گرفتند
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاجرم اعلام کرد: کانون های فرهنگی و هنری این شهرستان در 9 ماه نخست امسال 87 میلیون ریال اعتبار دریافت کردند.
حسنعلی موسی زاده گفت: سهم شهرستان جاجرم از اعتبارات استان در این بخش، هشت درصد بوده است.
وی شمار کانون های فرهنگی و هنری فعال در مساجد جاجرم را 23 باب عنوان کرد و گفت: کانون هایی که فعالیت های فرهنگی هنری و یا برنامه و طرح به این اداره ارائه کرده اند از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.
موسی زاده از راه اندازی یک مرکز دیجیتال در کانون فرهنگی و هنری قمری بنی هاشم (ع) در شهر سنخواست تا پایان آذرماه خبر داد.
محور صعبالعبور پاکتل در بجنورد بازگشایی شد
رئیس اداره راه و شهرسازی بجنورد گفت: چهار کیلومتر از محور صعبالعبور روستایی پاکتل در این شهرستان بازگشایی شد.
احمد فیروزه اظهار کرد: در این محور برداشتن تراشه به حجم 15 هزار متر مکعب انجام شده است.
وی افزود: همچنین از محور روستایی گودالی سلاخ از توابع بخش مرکزی بجنورد به حجم 100 متر مکعب بازگشایی و اصلاح پیچ و شنریزی به طول سه کیلومتر به حجم دو هزار و 750 متر مکعب انجام شده است.
فیروزه تصریح کرد: محور روستایی پیغو نیز از توابع بخش مرکزی بجنورد به عرض متوسط هفت متر و به طول 200 متر بازگشایی شده است، همچنین 300 متر شنریزی و مرمت به حجم هزار متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است.
رئیس اداره راه و شهرسازی بجنورد اظهار کرد: در محور روستایی توت از توابع بخش مرکزی بجنورد نیز به عرض متوسط پنج متر و به طول 150 متر بازگشایی 200 متر شنریزی و مرمت صورت گرفته و به حجم 200 متر مکعب خاکبرداری و 100 متر مکعب اجرای بیس انجام شده است.
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