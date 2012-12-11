  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

رسانه های عراق خبر دادند؛

صدور حکم اعدام برای چهار نفر از محافظان طارق الهاشمی

صدور حکم اعدام برای چهار نفر از محافظان طارق الهاشمی

دادگاه عالی جنایی عراق برای چهار نفر از محافظان معاون فراری رئیس جمهوری این کشور حکم اعدام صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، دادگاه عالی جنایی بغداد برای چهار نفر از محافظان طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق حکم اعدام صادر کرد.

یک منبع قضایی عراقی اعلام کرد: در میان این افراد سروان عدی غازی یکی از افسران نزدیک به الهاشمی،دو سرباز به نامهای یاسر سعدی و علی محمود(به سبب دخالت در قتل سعاد الخفاجی وکیل عراقی) و اسامه حمید محمود(به اتهام قتل یک از مغازه داران در منطقه الغزالیه) به چشم می خورد.

همچنین دادگاه به اظهارات رشا منیر الحسینی درباره تجاوز به وی از سوی احمد قحطان داماد طارق الهاشمی گوش داد.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی که پس از اثبات دست داشتن خود در اقدامات تروریستی در عراق از این کشور گریخت، هم اکنون در ترکیه به سر می برد، وی مورد حمایت گسترده کشورهایی همچون عربستان،  قطر و ترکیه قرار دارد.

کد مطلب 1764019

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