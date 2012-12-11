نامزدهای انتخابات از دادن وعده های غیرعملی به مردم ایتالیا خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ماریو مونتی" در مورد شعارهای غیرواقع گرایانه نامزدهای انتخابات پارلمانی ایتالیا هشدار داد. وی که به تازگی خبر کناره گیری زودهنگامش از سمت نخست وزیر را داده در مورد شعارهای غیرقابل اجرای نامزدهای انتخابات پارلمانی هشدار داد.

مونتی امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی Rai 1 ضمن بیان این مطلب، نامزدها را از ارائه هرگونه راه حل جادویی و امیدوار کردن بیهوده رای دهندگان برحذر داشت.

امروز همچنین "سیلویو برلوسکنی" بار دیگر سیاستهای "ماریو مونتی" نخست وزیر ایتالیا را به باد انتقاد گرفت. به گفته وی، نخست وزیر فن سالار ایتالیا با اجرای سیاستهایی که از سوی برلین دیکته می شود، سبب وخامت بیش از پیش وضعیت این کشور شده است.

وی که با کانال 5 تلویزیون ایتالیا گفتگو می کرد مدعی شد اوضاع این کشور در زمان نخست وزیری خودش بهتر از چیزی بود که مردم اکنون شاهد آن هستند. برلوسکنی با اشاره به افزایش نگرانی ها از سرنوشت کمکهای مالی اتحادیه اروپا به ایتالیا خواستار اتخاذ سیاست مناسب توسط دولت مونتی شد.