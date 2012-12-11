ضرغامی محتوای فیلم "یک خانواده محترم" را تایید نکرد

سید علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور رئیس سازمان صداو سیما در جلسه امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذر) این کمیسیون به مهر گفت: اگرچه بحث جلسه امروز کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی فیلم " یک خانواده محترم" بود اما بحث ابتدایی که توسط کارگروه رسانه مطرح شد این بود که فرایندی که رسانه ملی در ساخت فیلم ها طی می کند باید با نظارت بیشتری همراه شود.

وی همچنین درباره پاسخ رئیس رسانه ملی به نمایندگان درخصوص ساخت فیلم " یک خانواده محترم"، اظهار داشت: ضرغامی در پاسخ نمایندگان گفت که این فیلم به هیچ وجه مورد تایید صدا و سیما نیست و اتفاقی که افتاده است، این بوده که مراقبت های لازم در حین ساخت فیلم به واسطه اعتمادی که به عوامل ساخت آن وجود داشته، انجام نگرفته است.



نماینده گرگان درباره نظر کمیسیون فرهنگی درباره برخورد قانونی با دست‌اندرکاران این فیلم، تصریح کرد:کمیسیون نظری در این باره نداشت و خود صداوسیما در این زمینه تصمیم‌گیرنده است؛ زیرا تشخیص ما این بود که عمدی در این قضایا دیده نشده ولی صداوسیما باید سخت‌گیری را در این قضایا بیشتر کند.



طاهری همچنین به بررسی طرح "خط مشی و اداره صداوسیما" در کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرد و گفت: با اتفاقی که در ساخت فیلم " یک خانواده محترم" افتاد، نمایندگان هم به این نتیجه رسیدند که در بررسی طرح خط مشی صداوسیما توجه بیشتری به بخش نظارتی داشته باشند و موادی را در این زمینه به طرح مذکور اضافه کنند.

