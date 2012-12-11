آغاز تولید اولین محصول ملات خشک کشور در شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کیان پور عصر سه شنبه در آئین آغاز تولید کارخانه ملات خشک مهدیشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این کارخانه اولین و تنها کارخانه تولید ملات خشک کشور است، افزود: این کارخانه وابسته به بنیاد مسکن است و با مدیریت بنیاد بتن ایران آغاز به کار کرده و محصولات خود را به صورت بومی سازی شده تولید می کند.

وی با یادآوری این مطلب که کارخانه ملات خشک مهدیشهر شش ماه در مرحله تولید آزمایشی بوده خاطر نشان کرد: هم اکنون این کارخانه با تولید شش محصول ملات و چسب بنایی شامل ملات های بنایی، بتن ریزی، اندود کاری دیوارهای داخلی و خارجی، بند کشی و چسب کاشی و سرامیک و بلوک های گازی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

مدیر کارخانه ملات خشک شهرستان مهدیشهر تاکید کرد: این واحد صنعتی با بهره گیری از 30 نفر نیروی متخصص، کارشناس و کارگر ماهر روزانه تا 350 تن انواع ملات بنایی را در بسته بندی های 30 کیلو گرمی به بازارعرضه خواهد کرد.

کیان پور با اشاره به جایگزینی روش های سنتی ساخت و ساز و ضرورت افزایش سرعت بنایی هدف از تولید این نوع ملات را کاهش هزینه ها، نگهداری طولانی مدت ملات در انبار، مصرف به اندازه دلخواه و حمل و نقل آسان را برای تعمیرات داخلی و ساخت و ساز مسکن و جلوگیری از هدر رفتن مصالح ساختمانی در ملات سازی غیر اصولی دانست.

بنابر این گزارش: این واحد صنعتی جنب شهرک صنعتی مهدیشهر در زمینی به مساحت 60 هزار مترمربع با دو میلیون و 500 هزار یورو سرمایه گذاری ارزی و 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی ظرف مدت سه سال به بهره برداری رسیده است.