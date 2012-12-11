چرا جهاد مقدسی از سوریه رفت/ اهداف ترکیه از استقرار موشکهای پاتریوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه ، یک منبع سوری اعلام کرد: استقرار موشکهای پاتریوت ناتو در خاک ترکیه و در مرز با سوریه تلاشی در راستای حمایت از گروههای مسلح و بالا بردن روحیه خراب آنهاست.

این منبع سوری بیان کرد: یکی از اهداف اقدام ترکیه درباره موشکهای پاتریوت، کشاندن ناتو به دخالت نظامی در سوریه برای حمایت از گروههای مسلح سوری و تخریب همه تلاشهای دیپلماتیک از جمله ماموریت اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و نیز به بن بست کشاندن رایزنی های وزیران خارجه روسیه و آمریکا برای یافتن راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است.

منبع سوری افزود: هدف از طرح موضوع موشکهای پاتریوت سرپوش گذاشتن بر تلاشهای مخرب فرانسه و انگلیس در ارسال سلاح برای مخالفان است.

این منبع سوری اعلام کرد: همه تلاشها و تبلیغاتی که برای نشست موسوم به دوستان سوریه در مغرب می شود، به سبب پایداری نظام سوریه و پیروزیهای ارتش آن و شکست گروههای تروریستی در تحقق ماموریت محول شده به آنها از سوی قطر، عربستان، فرانسه، انگلیس و ترکیه است.

منبع سوری درباره موضوع جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه و جایگزینی لونا الشبل مسئول دفتر اطلاع رسانی در کاخ ریاست جمهوری به جای وی گفت : وزارت خارجه با اعطای مرخصی سه ماهه به مقدسی موافقت کرده است و وی به طور رسمی کشور را ترک کرده است و واقعیت این است.

این منبع سوری بیان کرد: اما درباره جایگزینی الشبل باید بگوییم شایعاتی که در پایگاههای اجتماعی مطرح شده است، نادرست است.