  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

منبع سوری بیان کرد؛

چرا جهاد مقدسی از سوریه رفت/ اهداف ترکیه از استقرار موشکهای پاتریوت

چرا جهاد مقدسی از سوریه رفت/ اهداف ترکیه از استقرار موشکهای پاتریوت

یک منبع سوری با تشریح جزئیات بیشتری درباره جهاد مقدسی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه تاکید کرد گروههای تروریستی در تحقق اهداف مورد نظر محور ضد سوری شکست خورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه ، یک منبع سوری اعلام کرد: استقرار موشکهای پاتریوت ناتو در خاک ترکیه و در مرز با سوریه تلاشی در راستای حمایت از گروههای مسلح و بالا بردن روحیه خراب آنهاست.

این منبع سوری بیان کرد: یکی از اهداف اقدام ترکیه درباره موشکهای پاتریوت، کشاندن ناتو به دخالت نظامی در سوریه برای حمایت از گروههای مسلح سوری و تخریب همه تلاشهای دیپلماتیک از جمله ماموریت اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه  و نیز به بن بست کشاندن رایزنی های وزیران خارجه روسیه و آمریکا برای یافتن راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه است.

منبع سوری افزود: هدف از طرح موضوع موشکهای پاتریوت سرپوش گذاشتن بر تلاشهای مخرب فرانسه و انگلیس در ارسال سلاح برای مخالفان است.

این منبع سوری اعلام کرد: همه تلاشها و تبلیغاتی که برای نشست موسوم به دوستان سوریه در مغرب می شود، به سبب پایداری نظام سوریه و پیروزیهای ارتش آن و شکست گروههای تروریستی در تحقق ماموریت محول شده به آنها از سوی قطر، عربستان، فرانسه، انگلیس و ترکیه است.

منبع سوری درباره موضوع جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه و جایگزینی لونا الشبل مسئول دفتر اطلاع رسانی در کاخ ریاست جمهوری به جای وی گفت : وزارت خارجه با اعطای مرخصی سه ماهه به مقدسی موافقت کرده است و وی به طور رسمی کشور را ترک کرده است و واقعیت این است.

این منبع سوری بیان کرد: اما درباره جایگزینی الشبل باید بگوییم شایعاتی که در پایگاههای اجتماعی مطرح شده است، نادرست است. 

کد مطلب 1764027

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