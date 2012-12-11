تیم پیروزی شیروان به مصاف پارس فوتبال چالوس می رود

اصغر میرزازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در هفته نهم رقابت های لیگ دسته سه فوتبال کشور و در گروه الف این مسابقات، تیم پیروزی شیروان 26 آذرماه به مصاف تیم پارس فوتبال چالوس می رود.

وی با بیان اینکه در این دیدار تیم پیروزی میزبان خواهد بود، اظهار داشت: این دیدار در محل ورزشگاه آزادی اسفراین برگزار می شود.

این مسئول گفت: تیم پیروزی شیروان در دیدار رفت خود برابر پارس فوتبال چالوس در ورزشگاه شهدای این شهر با نتیجه دو بر یک مغلوب میزبان خود شده بود.

وی افزود: تیم پیروزی شنبه هفته جاری و در هفته هشتم این مسابقات برابر تیم همت گنبد به تساوی رضایت داد.

میرزازاده اضافه کرد: پیروزی شیروان تا پایان هفته هشتم این مسابقات سه پیروزی، سه تساوی و دو شکست در کارنامه خود دارد.

وی عنوان کرد: این تیم در دیدارهای هفته اول، سوم و ششم خود به ترتیب برابر تیم های همت گنبد، شهرداری بهشهر و شهرداری اسلام شهر به برتری دست یافته است، در دیدارهای هفته چهارم، پنجم و هشتم برابر تیم های عقاب تهران، شهرداری قوچان و همت گنبد(دور برگشت) به تساوی رسیده و در دیدارهای هفته دوم و هفتم نیز برابر تیم های پارس فوتبال چالوس و آرمان رضای مشهد مغلوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیروزی شیروان به مربیگری حمید باقرزاده، به عنوان تنها نماینده خراسان شمالی در رقابت‌های این فصل لیگ دسته سه فوتبال کشور، در گروه نخست این مسابقات قراردارد.

این تیم در گروه خود با تیم‌های عقاب تهران، شهرداری اسلام شهر، همت گنبد، شهرداری بهشهر، شهرداری قوچان، آرمان رضا مشهد(پیام مشهد) و پارس فوتبال چالوس هم گروه است.