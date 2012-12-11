هرمزگان سومین استان کشور در رشد قبولی کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام رشد قبولی دانش آموزان هرمزگانی در کنکور سراسری، اظهار داشت: جهش علمی دانش آموزان هرمزگان در آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی امسال به 47درصد رسید.

وی ادامه داد: سال گذشته درصد قبولی دانش آموزان هرمزگانی در آزمون سراسری 42 درصد بود که امسال با پنج درصد رشد به 47 درصد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: در آزمون سراسری سال جاری 20 دانش آموز هرمزگانی موفق به کسب رتبه زیر هزار ، 32 نفر زیر دو هزار و 44 نفر زیر سه هزار شدند که در مجموع رتبه سوم کشوری در رشد قبولی کنکور به هرمزگان رسید.

آخوندی تصریح کرد: اجرای برنامه های متنوع آموزشی از جمله طرح زیارت، کلاس های کنکور و اهتمام جدی همکاران فرهنگی و پشتکار دانش آموزان از جمله دلایل موفقیت استان هرمزگان در عرصه رقابت آزمون سراسری بوده است.

وی در ادامه گفت: در رتبه های برتر شهرستانی نیز شهرستان ابوموسی از رشد چشمگیری برخوردار بوده که در این راستا باید از جهش خوب دانش آموزان شهرستانهای رودان، بستک و بندرعباس نیز یاد کرد.