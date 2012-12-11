پاسگاه محیط بانی فیروز آباد دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسگاه محیط بانی حفاظت از محیط زیست در مناطق شکار ممنوع سفید کوه آرسک و فیروز آباد دامغان عصر امروز افتتاح شد.

این مرکز، محل استقرار و جان پناه محیط بانان است و برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز شکارچیان در منطقه با 180 میلیون ریال اعتبار از محل مصوبات دور سوم سفرهای استانی احداث شده است.

در کنار پاسگاه، مسیر سه کیلومتری انتقال آب و شش رشته آبشخور برای تامین آب مورد نیاز وحوش نیز راه اندازی شده است.

گفتنی است: منطقه سفید کوه ارسک با 66 هکتار وسعت یکی از 23 واحد حفاظتی محیط زیست فعال استان سمنان و محل زندگی انواع یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال، آهو، قوچ و میش است.در استان سمنان 23 واحد حفاظتی محیط زیست فعال است.



اجرای طرح های آبرسانی ویژه گونه های جانوری توسط محیط زیست



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از اجرای طرح های آب رسانی به محل زندگی وحوش برای جلوگیری از انقراض گونه های جانوری خبر داد و گفت: به منظور این امر چهار منبع ذخیره آب، 30 رشته آبشخور و 30 کیلومتر مسیر انتقال آب در مناطق حفاظت شده استان سمنان ساخته شده است.

حمید ظهرابی هزینه اجرای این طرح ها را دو میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: اعتبار امسال حفاظت محیط زیست استان سمنان را 50 میلیارد ریال بود که برای تامین زیر ساخت های حفاظتی محیط زیست، توسعه طبیعت گردی و کنترل آلودگی های انسانی و صنعتی در محیط زیست هزینه خواهد شد.

وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری وحوش در تابستان امسال در مناطق حفاظت شده استان سمنان 13 هزار راس گونه جانوری نظیر خرس، پلنگ، آهو، جبیر، کل، بز، قوچ و میش زیست می کنند.



گفتنی است: دو میلیون و 100 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان سمنان جزء مناطق حفاظت شده قرار دارند.

مشاهده گربه شنی نشان از سلامت چرخه اکولو‍یک استان سمنان

مشاهده گربه شنی در پارک ملی کویر و گربه سیاهگوش در جنگل رودبارک منطقه حفاظت شده پرور و گربه کاراکال در مزرعه محمد آباد دامغان با توجه به قرارگیری این گونه­ ها در راس هرم­ های اکولوژیک و انتهای زنجیره­ های غذایی، نشان از پویای این چرخه­ ها و سلامت زیستگاه آنها در استان سمنان دارد.

بخش محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان برنامه­ های حفاظتی و مدیریتی ویژه ­ای را برای گربه­ سانان استان اجرا کرده و در حال حاضر پروژه ردیابی یوزپلنگ آسیای را در منطقه توران با استفاده از دوربین­ های تله­ ای در دست اجرا دارد.

شایان ذکر است که به غیر از شیر ایرانی و ببر که در طبیعت ایران منقرض شده ­اند هر هشت گونه گربه سان زنده طبیعت ایران، در زیستگاه­ ها و مناطق استان زیست می کنند.

معرفی هشت واحد صنعتی استان سمنان در نمایشگاه محیط زیست

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از معرفی هشت واحد صنعتی برتر این استان در دوازدهمین نمایشگاه محیط زیست که 29 آذر تا دو دی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.

حمید ظهرابی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه سه تشکل غیر دولتی و مردمی زیست محیطی به همراه اداره کل محیط زیست استان سمنان در غرفه حضور دارند و در اجرای برنامه ها همکاری می کنند افزود: ‌امسال ماکت های تنوع زیستی در غرفه استان سمنان ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: ‌استان سمنان یک هزار و 860 واحد تولیدی و صنعتی فعال دارد که تنها پنج واحد به سامانه پایش لحظه ای متصل هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در پایان تاکید کرد: دو خصوصیت بارز صنایع برتر استان سمنان را فعالیت در زمینه بازیافت و کنترل آلودگی ها از طریق سیستم پایش لحظه ای است.