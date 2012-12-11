ایران و پاکستان در حال تقویت گسترده روابط خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری پاکستانی " آسوشیتدپرس" روابط ایران و پاکستان که در مسیرمثبتی ارزیابی کرده و نوشته است که این روابط درحال تبدیل شدن از معاملات کوچک مرزی به پروژه های چند میلیارد دلاری خط لوله گازی است.

به نوشته این خبرگزاری، روابط دو کشور همسایه ایران و پاکستان که ریشه درمشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی مردم دو کشور دارد نه تنها سبب تقویت روابط دو کشور می شود، بلکه زمینه های رشد و توسعه منطقه ای را هم به وجود می آورد.

روابط نزدیک سران دو کشور و همکاری های پارلمانی دو کشور نیز از دیگر عوامل تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشورخوانده شده است.

در گزارش آسوشیتد پرس شرکت دکتر احمدی نژاد در اجلاس D8 که در ماه گذشته در اسلام آباد برگزار شد، زمینه ساز فعال شدن توسعه روابط دو جانبه به ویژه در بخش انرژی خوانده شده است.

در این مطلب با اشاره به نیاز مبرم پاکستان به انرژی، مهمترین بخش همکاری های اقتصادی ایران تاسیس خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و انتقال برق از ایران به این کشور خوانده شده است که طرف های ایرانی و پاکستانی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در این بخش دارند.

همچنین وجود مبادلات پایاپای بین ایران و پاکستان در زمینه خرید گندم و برنج از نشانه های وجود روابط خوب بین دو کشور خوانده شده است و همچنین یادآوری شده است که ایران و پاکستان در خصوص برقراری صلح و امنیت در افغانستان دیدگاه های مشترکی دارند.