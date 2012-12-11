افزایش استفاده مردم بندرعباس از اتوبوسهای شهری/ثبت مکانیزه تردد در خطوط

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی معین وزیری عصر سه شنبه در نشستی خبری در آستانه روز حمل و نقل به تشریح عملکرد سازمان اتوبوسرانی بندرعباس پرداخت و اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی شهر و حومه بندرعباس در سال 91 با استفاده از نیروهای کارآمد و بهره مندی از خدمات الکترونیکی سعی در افزایش خدمات خود را داشته است.

وی ادامه داد: بازسازی ناوگان اتوبوسرانی از طریق نوسازی، تعمیر و سرویس روزانه، راه اندازی ایستگاههای مکانیزه و همچنین جایگاه سوخت ویژه ناوگان شهری از جمله مهمترین برنامه های سازمان اتوبوسرانی در سال 91 بوده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در ادامه به اقدامات مهم این سازمان در حوزه حمل و نقل اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم سازمان اتوبوسرانی در این حوزه بازسازی و فعال کردن اتوبوسهای غیرفعال بوده است که در این راستا اتوبوسرانی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان برای خدمات رسانی به شهروندان بیش از 40 دستگاه اتوبوس غیرفعال را شناسایی و فعال کرد.

معین وزیری یکی دیگر از اقدامات مهم این حوزه را افزایش خطوط اتوبوسرانی اعلام کرد و بیان داشت: با توجه به گسترش و توسعه روز افزون شهر بندرعباس، سازمان اتوبوسرانی نیز در راستای پوشش حداکثری شهر، تعداد خطوط اتوبوسرانی را افزایش داد که این مسئله طبق نظرسنجی ها رضایتمندی شهروندان را نیز به همراه داشته است.

وی همچنین از افزایش میزان جابجایی مسافر به وسیله اتوبوس طی سال 91 در بندرعباس خبر داد و عنوان کرد: در سالهای گذشته حداکثر 40 تا 50 دستگاه اتوبوس در بندرعباس فعالیت می کردند که این آمار در حال حاضر به 100 دستگاه اتوبوس رسیده و میزان استفاده شهروندان از اتوبوس از هشت درصد به 17 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی خطوط ویژه مینی بوس در محلات بندرعباس اشاره کرد و گفت: با توجه به ساختار قدیمی برخی محلات بندرعباس و پس از انجام بررسی های مختلف خطوط ویژه مینی بوس در این محلات راه اندازی و در حال حاضر 26 دستگاه مینی بوس در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند.

معین وزیری همچنین افزایش ناوگان اتوبوسهای شهری، اعزام اتوبوس به موقعیتها و برنامه های خاص، چاپ و توزیع دفترچه سرویس و نگه داری اتوبوس و ارائه خدماتی از قبیل تعویض لاستیک و باتری، تعمیر کولر و موتور اتوبوس و همچنین پرداخت هزینه های بیمه از محل یارانه ها را از دیگر اقدامات سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در سال 91 عنوان کرد.

به گفته وی ساماندهی مینی بوسهای شهری از جمله دیگر اقدامات سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در سال 91 بوده که در این طرح بیش از هزار دستگاه مینی بوس خصوصی و سازمانی، شماره گذاری و ساماندهی شدند که مینی بوسهای شرکت کننده در این طرح از مزایایی همچون بیمه با نرخ مناسب بهره بردند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بندرعباس همچنین گفت: سازمان اتوبوسرانی به دلیل صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از صدمات زیان بار و غیرقابل جبران به موتور خودروها نسبت به تهیه دستگاه آنالیز روغن اقدام کرد که به زودی این آزمایشگاه آنالیز روغن افتتاح خواهد شد.

معین وزیری در ادامه ضمن تشریح عملکرد سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در حوزه کنترل تردد اتوبوسهای شهری از راه اندازی واحد کنترل اتوبوسرانی در سال 91 خبر داد و اظهار داشت: با توجه به نیاز به کنترل دقیق و مستمر خطوط و اتوبوسهای دورن شهری بندرعباس، با نصب دوربین های مدار بسته در نقاط مهم شهر بندرعباس، مرکز کنترل سازمان اتوبوسرانی راه اندازی و در حال حاضر به صورت لحظه به لحظه وضعیت اتوبوسها و ترافیک شهر کنترل می شود.

وی در ادامه به راه اندازی سیستم موقعیت یاب در اتوبوسرانی در بندرعباس اشاره کرد و افزود: این سیستم که براساس سیستم موقعیت یاب جهانی ایجاد شده، به صورت لحظه ای عملکرد اتوبوسهای شهر بررسی و همچنین خطوط پر تردد اتوبوسرانی مشخص می شود و براساس آن اتوبوسها به مناطق مورد نیاز اعزام می شوند و از جمله دیگری مزایای آن می توان به واریز خودکار حقوق رانندگان به حساب شخصی آنان و همچنین اعلام وضعیت اضطراری در هنگام تصادفات اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بندرعباس همچنین مکانیزه کردن سیستم ثبت تردد اتوبوسها را از جمله دیگر اقدامات مهم سازمان اتوبوسرانی در سال 91 دانست و بیان داشت: با استفاده از سیستمهای نرم افزاری و حذف سیستم دستی در ثبت تردد اتوبوسها، اطلاعات مختلف در خصوص اتوبوسها به سرعت از طریق مرکز مخابراتی به سازمان اتوبوسرانی ارسال می شود.

معین وزیری در ادامه نصب دوربینهای مداربسته در سطح شهر، راه اندازی آنتنهای مخابراتی، ایجاد سیستم ثبت تردد از طریق امواج رادیویی و ایجاد ارتباط رادیویی (وایرلس) از سطح شهر با مرکز کنترل را از جمله دیگر اقدامات سازمان اتوبوسرانی بندرعباس در حوزه کنترل تردد اتوبوسها عنوان کرد.