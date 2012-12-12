مدیران باید نگاه تخصصی به روابط عمومی داشته باشند

مهرداد امرائی در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه و روابط عمومی های دستگاه های دولتی شهرستان دلیجان شامگاه روز سه شنبه بیان داشت: متاسفانه برخی مدیران ما نگاه ویژه ای به روابط عمومی ندارندکه ماقصد داریم با برگزاری جلسات مختلف و مصوبات متعدد مدیران دستگاه ها را به سمت فعال کردن و حمایت از روابط عمومی هدایت کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انعکاس اخبار و عملکرد دستگاه ها افزود: روابط عمومی ها آیینه تمام نمای سازمان ها هستند که نقش اساسی در جهت هدایت فعالیت سازمان و تقویت حس اعتماد مردم دارند.

سرپرست فرمانداری دلیجان خاطرنشان ساخت: روابط عمومی ها باید با جنبش فراوان پویایی و سرزندگی را در ادارات نهادینه کنند و به طور مداوم ارتباط خود را با اصحاب رسانه برقرار کنند.

امرائی با اشاره به نیاز شهرستان دلیجان برای انعکاس اخبار و عملکرد دستگاه ها و نهادها از طریق رسانه ها افزود: امروز خبرنگاران تشنه خبر هستند ولی متاسفانه کم توجهی برخی ها باعث شده تا اخبار به شکل دقیق و روزانه به رسانه ها منتقل نشود.

وی با ابراز امیدواری برای حرکت و شتاب در روابط عمومی ها بر برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی در بخش های مختلف روابط عمومی و خبر تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دلیجان با اشاره به تیزهوشی و هوشمندی اصحاب رسانه بر وفاق و همدلی تاکید کرد.