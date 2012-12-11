  1. بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۵۸

تحولات لیبی/

مصطفی عبدالجلیل در دادستانی بنغازی حاضر شد

مصطفی عبدالجلیل در دادستانی بنغازی حاضر شد

رئیس شورای انتقالی سابق لیبی برای بیان توضیحاتی درباره ترور رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در برابر دادستانی بنغازی حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع در دادستانی نظامی در شهر بنغازی اعلام کرد: مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی سابق لیبی برای تحقیق درباره زوایای ترور سرلشگر عبدالفتاح یونس در اوایل انقلاب لیبی در برابر دادستانی بنغازی قرار گرفته است.

این منبع بدون ذکر جزئیات تحقیقات از رئیس شورای انتقالی سابق لیبی بیان کرد: اولین جلسه تحقیق از مصطفی عبدالجلیل که امروز برگزار شد سه ساعت به درازا انجامید و عبدالجلیل با دادستانی همکاری کرده است.

شایان ذکر است است عبدالفتاح یونس پس از انقلاب هفدهم فوریه در لیبی از رژیم قذافی جدا شد و به صف انقلابیون پیوست، اما پس از مدتی به بنغازی فرا خوانده شد و به همراه دو افسر همراهش به طرز مرموزی کشته شد.

کد مطلب 1764038

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