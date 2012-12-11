به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی شامگاه سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی اظهار داشت: همکاری های مشترک بین حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش با سرعت خوبی دنبال می شود و امروز نیز در جلسه ای با مدیر حوزه‌های علمیه کشور جمع بندی کاملی در این زمینه داشتیم.



وی افزود: این همکاری ها در راستای تدوین کتب درسی و نیز آموزش معلمان در دوره های ضمن خدمت و حضور مبلغان در مدارس کشور است.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ابراز داشت: این دانشگاه در ترم بهمن کار خود را با حضور 25 هزار دانشجو در 64 پردیس دانشگاهی در سراسر کشور دنبال می کند.



دانشگاه فرهنگیان در مراکز همه استانها راه اندازی شد



حاجی بابایی افزود: دانشگاه فرهنگیان در مراکز همه استانها در دو مرکز ویژه آقایان و خانم‌ها راه اندازی شده است که جذب هیئت علمی و آماده شدن کلاس‌های درس به مراحل نهایی خود رسیده است.



وی عنوان کرد: در هر سال 25 هزار دانشجو جذب دانشگاه فرهنگیان خواهند شد که شرایط ادامه تحصیل معلمان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز فراهم شده است.



وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای اجرای برنامه های قرانی در مدارس کشور پنج هزار مربی قرآن جذب شده‌اند که تعداد قابل توجهی از به کار گرفته شدگان طلاب و روحاینون هستند.

